Elbil-eierne kan spare store penger – også på verkstedet

Elbil-salget fortsetter å gå på høygir her i landet. Fritak for engangsavgifter og moms er avgjørende faktorer for mange. I tillegg kommer flere andre viktige fordeler. Så lenge man kan klare seg med hjemmelading, blir energikostnaden per kjørt mil også veldig gunstig.

Fortsatt er det innenfor visse rammer lov for elbiler å kjøre i kollektivfelt – og fortsatt slipper man bompenger, eller betaler bare en lav pris.

Årsavgift på minimumsnivå sammenlignet med fossile biler er et annet moment.

Mildhybrid

Besparelsene for bileieren blir fort veldig store også på service og vedlikehold. Broom har undersøkt hva som blir samlet kostnad til obligatoriske intervall-servicer for noen sammenlignbare modeller hos bilmerker gjennom 5 år/75.000 kilometer, og svarene er interessante.

Vi spurte Volvo, Mercedes-Benz og Audi, som alle har sammenlignbare modeller med alternative drivlinjer. Det vi ønsket svar på, var servicekostnaden for elbil, ladbar hybrid og dieselbil. Av de tre merkene er Volvo i dag det eneste som ikke lenger har en ren dieselmotor uten hjelpeaggregat i programmet. Men Volvo tilbyr en mildhybrid diesel-versjon, som i dag er deres «diesel».

(Saken fortsetter under bildet)

Også for Audi e-tron er servicekostnadene vesentlig lavere enn for sammenlignbare modeller med andre drivlinjer. Foto: Broom.no

Enorm prisforskjell

Prisene vi fikk, spriker til dels mye, men et fellestrekk er at elbilen gjennomgående er atskillig rimeligere å ha inne til service enn hybrider eller fossile modeller.

Elbil-modellen er klart billigst hos alle – men ingen av de andre er i nærheten av prisforskjellene hos Volvo. Her er intervallservice i fem år hele 217 prosent dyrere for ladbar hybrid eller mildhybrid diesel – enn for XC40 Recharge elbil. Også hos de to andre er det klare prisforskjeller, med elbilen som den desidert billigste å vedlikeholde.

Dette er prisene

Volvos elbil har klart lavere servicekostnad i løpet av 5 år/75.000 km enn Mercedes-Benz EQC og Audi e-tron. Til gjengjeld er både diesel/mildhybrid og ladbar hybrid med Volvo på fronten mye dyrere å vedlikeholde enn tilsvarende drivlinjer hos de to konkurrentene.

Her kan du lese resultatet av vår pris-sammenligning. Alle priser er inkludert moms, altså den summen du som bilkunde må betale. For alle merker blir det tatt forbehold om mulige prisendringer.

Volvo

Volvo XC40 Recharge ladbar hybrid Kr. 33.800,- (5 x årlig service)

Volvo XC40 Mildhybrid/diesel Kr. 33.800,- (5 x årlig service)

Volvo XC40 Recharge elbil Kr. 10.650,- (3 x service/6 år – elbil-service annethvert år).

– Vi eier ingen forhandlere i Norge så de står fritt til å ta hvilken pris de selv ønsker i markedet. Dette betyr at kunden kan møte priser som er både høyere og lavere, avhengig av hvilken forhandler man går til, sier kommunikasjonsdirektør Erik Trosby i Volvo Car Norway.

(Saken fortsetter under bildet)

Det koster mye mindre å vedlikeholde en Mercedes-Benz EQC enn tilsvarende modeller som diesel eller ladbar hybrid. Foto: Broom.no

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 300e plug-in 4MATIC SUV Kr. 29.000,- (5 x årlig service)

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC SUV Kr. 31.700,- (5 x årlig service)

Mercedes-Benz EQC Kr. 24.000,- (3 x service/6 år – elbil-service annethvert år).

– Prisene er anbefalte og veiledende priser for hele forhandlernettet, opplyser kommunikasjonskonsulent André Jaskiewicz i Mercedes-Benz Norge

Audi

Audi Q5 TFSIe Kr. 26.921,- (5 x årlig service)

Audi Q5 TDI Kr. 26.855,- (5 x årlig service)

Audi e-tron Kr. 16.808,- (3 x service/6 år – elbil-service annethvert år).

Audis elektriske biler skal inn til service for første gang etter 30.000 kilometer, eller to år, avhengig av hva som inntreffer først. Prisene er innhentet hos Albjerk Bil i Drammen, en av landets største Audi-forhandlere.

Saken ble først publisert på Broom.no