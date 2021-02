Offisielt: Nytt bilmerke til Norge – slik blir deres første elbil

Det spanske bilmerket Cupra feirer i dag tre år på helt egne ben. Det skjedde etter at de ble skilt ut fra moderselskapet Seat.

Cupra-navnet har tidligere vært brukt på de mer sporty modellene til Seat, men har nå vært et eget bilmerke siden 2018.

Og i mars er det klart for lansering av merket i Norge. Hit kommer Cupra blant annet med sin første egenutviklede modell – den ladbare hybriden Formentor. Den er forøvrig nominert til Årets bil-kåringen.

Ikke så langt etter følger den første rene elbilen: Born. Det er altså det bekreftede modellnavnet på konseptbilen El-born, som vi har sett på bilutstillinger allerede.

Det er ingen tvil om at Cupra byr på sportslige og elegante linjer på SUVen Formentor. Den kommer til Norge allerede i mars.

Skiller seg ut

– Cupra kommer til å vekke oppsikt i Norge, med elbilen Born i front. Vi kommer med et merke som appellerer til de som kanskje er enda mer opptatt av design, teknologi og kjøreopplevelser enn bare drivlinjen, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Cupra Norge i Harald A. Møller AS.

Selve navnet springer ut fra motorsport og er en sammenfatning av Cup Racing.

Kjent plattform

SUVen Formentor er altså først ut. Cupra legger vekt på å fremstå som sporty og ungdommelig, og det gjenspeiler seg også godt i designet på denne bilen. Her er ambisjonen tydelig å skille seg fra de mer fornuftige modellene fra Seat.

Elbilen Born lanseres også i år, og bygges på Volkswagens MEB-plattform. Det er den samme som brukes i for eksempel VW ID.3. Born blir tilgjengelig med flere batteripakker, designelementer og utstyrspakker.

Her er den elektriske konseptbilen Tavascan. Dette er en el-SUV, som nok kan bli interessant, om den realiseres.

Tøff konseptbil

– Cupra blir et rendyrket elektrifisert merke i Norge, og det harmonerer godt med fabrikkens strategi og kommende modellanseringer, sier Ågotnes.

Fra tidligere har Cupra fått oppmerksomhet rundt den helelektriske konsept-SUV-en Tavascan.

– Konseptet viser hvor vi er på vei. Nettopp evnen til å stå ut i mengden skal kjennetegne alle modellene våre. Du kommer kanskje ikke til å se en Cupra på ethvert gatehjørne. Men de du ser, de legger du merke til, sier Ågotnes.

Omtrent slik vil interiøret i Cupra Born se ut.

VW i ryggen

Det fortsatt ferske bilmerket har sitt hovedsete i Barcelona, med Volkswagen-konsernet i ryggen. I Norge er det importør Harald A. Møller AS som skal ta bilene ut i markedet. Det gjør de gjennom digitale salgskanaler, hjemlevering og flere nye konsepter for kundeoppfølgingen.

– Vi skal være merket for de som tar egne valg og sørger for å være først ute. Vi tenker nytt, og vi skal appellere til bilkunder som heller ikke går av veien for å tenke nytt, sier Ågotnes.

Harald A. Møller har i flere år vært ledende på den elektriske drivlinjen og har som mål å være i førersetet på vei mot 2025-målet om å kun selge elektriske nybiler i Norge.

