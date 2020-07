Unikt møte: – Gåsehuden har ikke lagt seg enda

Når du åpner døren og det første du ser er brannslukningsapparat, aluminium og firepunkts-belter, da skjønner man at dette er en bil som mener alvor.

Ferrari 430 Scuderia har allerede skrevet seg inn i historiebøkene.

Det finnes kun et fåtall av den i verden, Michael Schumacher var med i utviklingen og mange regner den fortsatt som noe av det heftigste Ferrari har levert i nyere tid.

Å få overlevert nøklene til en slik bil er med skrekkblandet fryd. Forventingene er skyhøye. Naturligvis ønsker jeg å pushe bilen litt, samtidig vet jeg at den er uerstattelig dersom noe skulle gå galt.

Det er derfor med stor respekt jeg entrer førersetet i en svært rampete Ferrari 430 Scuderia.

Ferrari 430 Scuderia ble første gang avduket av Michael Schumacher under den store bilutstillingen i Frankfurt i 2007. Testbilen vår er en 2009-modell fra siste produksjonsår. Bilder: Mats Brustad / Broom

Kan det være lov?

Bilen er en racing-rigget versjon av suksessmodellen Ferrari 430. Scuderia-versjonen ble lansert tilbake i 2007 og er kun bygget i et begrenset opplag.

Sammenlignet med en standard 430, har Ferrari gjort mange grep for å spisse kjøreegenskapene ytterligere. Vekten er for eksempel redusert med hele 100 kg. Det synes veldig godt på innsiden. Her er alt av unødvendig fjas revet bort.

I tillegg til en kraftig vektreduksjon, yter V8-eren 20 hk mer, takket være nytt innsug, effektanlegg og litt høyere kompresjon.

Resultatet er et italiensk villdyr.

Når du har strammet firepunkts-beltene skikkelig og starter bilen første gang, lurer man på om dette i det hele tatt kan være lov å kjøre på veien. Rett og slett fordi racing-inntrykkene er så sterke, at man tror hver eneste tur skal kjøres etter stoppeklokke på bane.

Interiøret er strippet helt ned. Til og med gulvmattene er fjernet for å spare vekt.

Gåsehud

Det som gjør 430 Scuderia så uvirkelig rå, er at kjøreinntrykkene så til de grader står i stil til designet og racing-elementene.

Sammenlignet med en nyere Ferrari 488, er de mekaniske impulsene langt høyere her. Bare følelsen av hvordan girskiftene slår deg i ryggen er helt vill. Ved normale pådrag får du et skikkelig rykk mellom girskiftene. Sliter du med dårlig nakkemuskulatur er ikke dette bilen å anbefale. Ei heller hvis du er av den nevrotiske typen.

I Norge kostet bilen rundt 4 millioner kroner ny.

Mangelen på lydisolering gjør at du hører ting du normalt ikke forbinder med en biltur. Det være seg alt fra småstein som slår oppunder hjulbuene til lyder fra motor og drivverk.

Gnelderet fra eksosen er et kapittel for seg.

Herregud for et volum! Bilen er utstyrt med justerbart sportseksosanlegg. Ved et lite tastetrykk på fjernkontrollene inne i bilen – åpner rørene seg bokstavelig talt opp. Lydbildet du får servert er nok til at samtlige kroppshår umiddelbart reiser seg av skrekk. Gåsehuden er tilnærmet sandpapir.

Jeg må innrømme at jeg er svært lite fan av EU-kravene som begrenser lyden på nye sportsbiler. Men med tordenværet som velter ut av pottene på 430 Scuderia, er det nesten så jeg får en viss forståelse. Bare nesten!

Hjertet i bilen er en illsint og turtallsvillig V8-er på 4,3 liter. Maks effekt er 510 hk. De leveres helt oppe på 8.500 omdreininger!

Krevende å kjøre

Som med de aller fleste sports- og superbiler, oppfører også 430 Scuderia seg nokså snilt, så lenge du behandler den pent.

Men så fort du ypper deg litt, svarer bilen frekt tilbake. At den snilleste kjøremodusen heter «Sport» forteller også litt om hvor Ferrari legger listen.

Sport er grunninnstillingen. Joda, du har en egen modus for glatt føre, men har vi hørt rykter om at svært få Ferrari-sjåfører benytter seg av.

Våger du å sette bilen i «CST-mode» er du gal. Da får du 510 hestekrefter uten noen begrensning rett på bakhjulene.

Vi holder oss i Sport og Race-mode. Selv her kan bilen oppleves smått krevende å kjøre dersom du pusher litt. Sammenlignet med en Ferrari 488 (som har en god del mer effekt) oppleves likevel 430 Scuderia på mange måter råere.

Mens 488 nesten er for klinisk, perfeksjonert og kontrollerbar, er 430-en langt mer rampete og uforutsigbar. Bilen krever rett og slett mer av deg som sjåfør, og du må være på vakt absolutt hele tiden, spesielt hvis du kjører i Race-mode eller høyere. Da slipper rumpa fort...

Det føles godt å kjøre en bil i 2020 uten å måtte se på en eneste skjerm. Her har du et ratt og to pedaler å forholde deg til. Det er i alle fall det viktigste.

Noen ting var bedre før

Siden lanseringen av 430 Scuderia for 13 år siden har det skjedd mye. Som nevnt har superbilene blitt enda mer perfeksjonerte, de har fått mer effekt og er raskere.

Men er det én ting som kanskje var bedre før, er hvordan selve kjøreopplevelsen formidles til deg som sjåfør.

Med 0-100 km/t på 3,6 sekunder og en toppfart langt nord for 300 – er 430 Scuderia fremdeles en svært potent superbil.

Joda, du kan kjøre fortere med Ferrari 488 eller nye F8 Tributo. Men underholdningsfaktoren og de mekaniske tilbakemeldingene 430 leverer, er helt unike. Og det er akkurat dette som gjør at 430 Scuderia plasserer seg svært høyt på den store drømmebil-listen.

Med det gjenstår det bare å takke Ferrari-ingeniørene i Maranello for nok en uvirkelig opplevelse. Fytti katta for en bil dette (fremdeles) er. Gåsehuden har ikke lagt seg enda.

