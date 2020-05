Årets sommerbil? Denne er rett rundt hjørnet

Etter en lang produksjonspause, på grunn av korona-situasjonen, har Lamborghini endelig åpnet fabrikken sin igjen.

Dermed er alt klart for å sende en rekke nye superbiler ut i verden.

Ved siden av SUV-en Urus, er det superbilen Huracan som topper salgslistene til Lamborghini.

I fjor skrev den seg inn i historiebøkene som tidenes mest solgte V10-modell fra merket.

Nå fortsetter Lamborghini offensiven, og lanserer nok en utgave av den heftige superbilen.

Årets sommerbil?

Den ferske nyheten baserer seg på topputgaven av Huracan, nemlig EVO. Med tilnavnene «RWD Spyder» – betyr det en bakhjulsdreven cabriolet.

Her er det ingen tvil om at italienerne sikter svært høyt. Lamborghini-sjef Stefano Domenicali, forteller nemlig at nykommeren skal levere «dobbel» kjøreglede. Han sikter blant annet til at bilen har bakhjulsdrift, som fremmer en mer leken og brutal karakter på veien.

– Huracan EVO RWD Spyder leverer rå kjøreglede og gir perfekte tilbakemeldinger til sjåføren. Dette er bilen som gir deg muligheten til å feire livet, sier han.

Bilen som nylig er avduket, denne gangen gjennom en digital lansering, kommer på markedet allerede om kort tid. Dermed snakker vi om en opplagt kandidat for «årets sommerbil».

Denne råtassen kommer på det europeiske markedet i løpet av sommeren. Kanskje vi får se den på norske veier også?

V10 på over 600 hk

På norske veier får du naturligvis ikke utnyttet i nærheten av hele potensiale som bor i bilen, med mindre du for eksempel stikker innom Rudskogen eller Vålerbanen.

Taket kan åpnes og lukkes elektronisk opptil 50 km/t.

I likhet med de andre modellene i Huracan-familien, finner vi den magiske og selvpustende V10-motoren på 5,2 liter under panseret. I EVO RWD Spyder er effekten justert ned fra 640 til 610 hk. Likevel er ytelsene imponerende.

Når bakhjulene får maks grep, klarer bilen 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder. Holder du flat pedal til 200 km/t, er den øvelsen i mål på 9,6 sekunder, mens toppfarten er 324 km/t.

Sammenlignet med EVO, har RWD-utgaven fått optimalisert styringen, slik at fører skal få tydeligere tilbakemeldinger gjennom rattet.

Startprisen på nye EVO RWD Spyder er solide 175.800 euro. Det tilsvarer drøyt 1,9 millioner kroner – og det før avgifter. Dermed snakker vi om en bil til godt og vel 3 millioner på norske skilter. Men snart er det jo som kjent tid for feriepenger...

Artikkelen er først publisert av Broom.no.