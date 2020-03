Pangstart: Har solgt 25 Ferrarier i Norge på tre måneder

Selv om store deler av landet nærmest ligger i dvale om dagen, betyr ikke det at bilsalget nødvendigvis bremser for alle.

Det er i alle fall ikke tilfellet hvis vi ser på salget av de mest eksklusive sportsbilene i Norge. Denne uken kan nemlig Autoxo Sport, som blant annet selger Ferrari, melde om rekordhøyt salg så langt i år.

På under tre måneder har den eksklusive bilforhandleren solgt hele 25 Ferrarier i Norge. Det er riktignok en kombinasjon av nye og brukte modeller. Men likevel: Dette er historiske tall, som bekrefter at interessen for dyre og eksotiske sportsbiler er stor i Norge.

812 Superfast til fem millioner

Ferrari-selger Henrik Jacobsen hos Autoxo Sport, forteller til Broom at interessen for de italienske sportsbilene er stor, og at antall bestillinger øker.

– Det er naturligvis veldig moro. Nå har vi solgt 25 biler på under tre måneder, og interessen for nye modeller er fremdeles god. Blant annet har vi fått flere bestillinger på helt nye Ferrari F8 Tributo, som er etterfølgeren til suksessmodellen 488.

Henrik legger til at de har solgt tre eksemplarer av flaggskipet 812 Superfast, så langt i år. Dette er noe av det absolutt råeste Ferrari leverer i dag, og som navnet hinter til, leverer bilen 800 hk fra 12 sylindre.

– Bilen har en startpris på 4,2 millioner kroner i Norge. De fleste ender på rundt 5 millioner inkludert utstyr, forteller Henrik.

I tillegg til 812 Superfast, har Autoxo Sport dessuten solgt to Ferrari 488 – som også er blant toppmodellene.

VIDEO: Ferrari F8 Tributo: Ferraris råskinn

Hasteleveringer

Henrik mener rekordsalget blant annet skyldes et bredt modellutvalg fra Ferrari.

– Helt klart. Ferrari har vært flinke på å bredde porteføljen sin de siste årene. Det kombinert med at vi har hatt økt fokus på merket i år, forklarer nok mye. Vi ser blant annet at interessen er stor på eventene vi arrangerer. For eksempel solgte vi to Ferrari-modeller under årets isbanekjøring på Gol.

Rett i forkant av dette arrangementet, forteller Henrik at det ble «hastelevert» to Ferrari FF, ettersom kundene ønsket bilen klar til isbanekjøringen.

– Nå er nok de aller fleste mer enn klar for vårsol og tørre veier. 10 av bilene vi har solgt i vinter er klargjort med sommerdekk, så nå er det ikke lenge før vi får se flere godbiter på veiene igjen.

Med en prislapp på nærmere 5 millioner kroner, er Ferrari 812 Superfast en av de dyreste nybilene i Norge.

Færre innom butikken

Tross rekordsalg i Norge, forteller Erik Rivrud som er Brand Manager for Ferrari hos Autoxo Sport, at koronaviruset merkes på aktiviteten i butikken.

– Vi som alle andre blir også påvirket av situasjonen. Det er færre kunder innom, og noen velger å utsette kjøpet. Når det er sagt, er interessen for bilene våre fortsatt stor – og kundeaktiviteten er bra på mail og telefon, forteller Rivrud.

– Hvordan påvirkes dere at Ferrari har stengt fabrikken midlertidig?

– Vi har mange biler i bestilling hos Ferrari. Så lenge nedstengningen er kortvarig, så påvirkes ikke vi i stor grad av dette. Våre kunder har også forståelse for denne situasjonen, bekrefter Erik.

Her er det like før en helt ny Ferrari 812 Superfast overleveres til kunde.

Prisvinnende motor

Blant Ferrari-nyhetene vi får se på norske veier i år er helt nye Roma og F8 Tributo. Sistnevnte er utstyrt med Ferrari sin prisvinnende V8-motor på 3,9 liter.

Nå yter beistet 720 hk og 770 Nm. Det er 50 hk mer enn forgjengeren, og samme oppskrift som i 488 Pista. At ingeniørene attpåtil har kuttet vekk 40 kg sammenlignet med 488, betyr at ytelsene øker i takt.

Nye F8 Tributo klarer 0-100 km/t på bare 2,9 sekunder. 0-200 tar 7,8 sekunder, mens toppfarten er langt nord for 300 km/t. Nærmere bestemt 340.

