Sjefen henter selv biler hos kunder i karantene

Bilbransjen merker naturligvis godt den ekstreme situasjonen vi er inne i her til lands akkurat nå.

Samtidig har også mange fokus på å holde hjulene i gang. At bilverksteder holder åpent og kan hjelpe kundene, er helt avgjørende for mange samfunnsfunksjoner. Det blir ikke minst viktig hvis dagens situasjon trekker ut over lengre tid.

Bransje-nettstedet BilNytt.no er en viktig nyhetsformidler for mange i denne situasjonen. En av dem de har snakket med er bilforhandleren Solberg Bil, med butikker i Skien og på Notodden. Dette sier eier og styreleder Ole Solberg til Bilnytt:

Hentet siste bilen kl. 20.30

– Det er en eksepsjonelt spesiell periode. Vi snur nå på alt og jobber så offensivt som mulig. Vi så omgående at kunder, både bedrifter og private, ble satt i karantene. Vi tenkte «hva kan vi gjøre for å opprettholde så normal drift som mulig?».

Et av tiltakene selskapet har gjennomført, er å hente og bringe biler for kunder som ikke kan gjøre den jobben selv.

– Jeg hentet selv den siste bilen hjemme hos en kunde som hadde avbestilt verkstedtimen på grunn av utenlandsreise og dermed satt i karantene, klokken 20.30 i går kveld, forteller Solberg, til BilNytt.no.

Mange bilverksteder merker nå at kundene uteblir. Samtidig er virksomheten deres viktig for å holde samfunnsmaskineriet i gang.

Ser etter løsninger

Han sier at de så langt har fått veldig gode tilbakemeldinger.

– Det handler om å holde så mye av arbeidsstokken som mulig sysselsatt.

Solberg berømmer sine ansatte for jobben de legger ned.

– I disse unormale tidene er det viktig at alle står på det de kan. Teamet tar virkelig dette på alvor, og de ser etter løsninger så langt det lar seg gjøre.

Foreløpig har ikke Solberg Bil vært nødt til å permittere ansatte.

Selger fortsatt biler

– Vi vurderer det fortløpende, og hvis det stopper helt opp og det må gjøres tilpasninger, så er det ingen umulighet.

Han beskriver stemningen som god til tross for koronavirusets herjinger.

– Det har faktisk vært aktivitet i butikken, og vi solgte fire biler i går. Vi merker imidlertid at salget har vært roligere denne uka, og at telefonpågangen har gått ned.

