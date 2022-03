Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Flere store båtmesser har grunnstøtt på grunn av pandemien, men Miami Boat Show ble gjennomført som planlagt.

I tillegg til en rekke andre kjente produsenter var også to nordmenn til stede, og representerte Nor-Tech Hi-Performance Boats.

Trond Schou og Nils Johnsen flyttet fra Norge til USA på 80-tallet etter å bygget 16 båter i Norge, og tok med seg støpeformen.

HEFTIG: Nor-Tech 400 Supersport er utstyrt med fire 450 hesters Mercury V8-ere med kompressor. Foto: Nor-Tech Hi-performance boats

Bygget for kystvakten

Nor-Tech er kjent for å bygge svært hurtiggående og luksuriøse båter, med høy grad av skreddersøm. I 2006 fikk de i oppdrag av amerikanske myndigheter å bygge en «drug-chase» båt for kystvakten, og det resulterte i en 43 fots båt med senter-konsoll, som fremdeles er i bruk i dag i fornyet utgave.

Foto: Nor-Tech Hi-performance boats

Større og raskere

Og nettopp den type relativt åpne båter med senter-konsoll skulle vise seg å bli redningen under finanskrisen.

I 2010 så det mørkt ut, men Nor-Tech lanserte modellen 390 Sport, som etter hvert har blitt selskapets bestselgende modell. På årets Miami Boat Show presenterte de den nye 400 Supersport, og som navnet indikerer er alt litt større, raskere og bedre.

Foto: Nor-Tech Hi-performance boats

En ære

Selve konseptet med senter-konsoll gir mye uteplass, sammenlignet med de mer racing-pregede båtene Nor-Tech bygget i starten.

For grunnleggerne handler båtliv like mye om sosiale opplevelser som fartsrekorder, noe Trond Schou gir uttrykk for på selskapets websider.

Der skriver han at det er en ære å få bygge raske, stilige og luksuriøse båter som gir eierne og deres familier gode minner på vannet.

SOL OG SJØ: Nor-Tech 400 Supersport byr også på muligheter for å sole seg, når kapteinen legger an til dorgefart på V8-erne. Foto: Nor-Tech Hi-performance boats

Slipper vannet

Den nye 400 Supersport er 40 fot lang, og skroget er tydelig bygget for høy fart med to markerte trinn omtrent midtskips.

De trinnene gjør at vannet slipper taket i skroget, noe som skaper mindre friksjon og høyere fart. Her ligger det nok mye testing og beregninger til grunn, siden det er viktig å finne balansen som gir nok grep til trygge og forutsigbare kjøreegenskaper når det begynner å gå unna.

PIKNIK. Foran i baugen på Nor-Tech 400 Supersport er det plassert et spisebord med tilhørende sofa. Sosiale opplevelser på sjøen er tydeligvis en prioritering. Foto: Nor-Tech Hi-performance boats

1.800 hk

Og det skal nok ikke så store utslaget på gass-håndtakene til før en får kjenne vinden i håret. Bakpå hekken har Nor-Tech montert hele fire Mercury 450R påhengsmotorer. Hver motor består av en 4,6 liters kompressormatet V8-er.

Kapteinen kontrollerer samtlige 1.800 hk med digitale gass og gir - kontroller.

Det skal gå an å sjalte eksosen mellom stille-modus og «Sport», og dersom den siste blir valgt bør nok passasjerene på bakerste benk vurdere ørepropper.

MYE LYD: Når de fire V8-erne åpner spjeldet på likt, er det kanskje å anbefale ørepropper til passasjerene på bakre rad. Foto: Nor-Tech Hi-performance boats

Late dager

Heldigvis er det nok av plass om bord. Foran ved styrekonsollen er det tre racing-stoler, der putene kan vippes opp som ryggstøtte.

Det er som regel en fordel å stå oppreist for å kunne fjære med beina når båten lander etter et luftig svev. Like bak er det en slags racing-sofa, også med vippe-puter.

Men det er tydelig at Trond og Nils også har tenkt på lange late dager i solen. Foran er det montert en generøs solseng, og i baugen står det et spisebord med tilhørende sofa.

Personlige valg

Tall for hastighet, forbruk, rekkevidde og pris er foreløpig ikke kjent, og vil også avhenge av kundenes personlige valg. Finansavisen Motor håper å komme tilbake med en test fra farvannet utenfor Miami litt lengre ut på sommeren.