Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



CANNES, FRANKRIKE: Sirena introduserte 68-foteren på papiret tidligere i år. Resultatet lot ikke vente på seg. Verftet hadde før vi så den første båten i Cannes, solgt 20 stykker. Den høye, litt sære formen har ikke skremt kjøpere som vil ha mye plass og lave driftsutgifter.

Peprer verden

Mens de fleste fyller munnen med champagne og får ørene tutet fulle av skravlesyke selgere, er det mulig å snike seg rundt og gjøre seg opp egne

meninger om innredningen, løsningene, kvaliteten og stilen når det inviteres til omvisning ombord i tyrkiske Sirena 68.

Etter å ha bokstavelig kravlet høyt og lavt, og solen er i ferd med å synke i havet, så vi med god samvittighet kan avslutte arbeidsdagen, har våre kolleger slukt all champagnen Sirene hadde å by på.

Men vann er godt i varmen det også.

TRENDY: Sirena 68 har en form som er moderne og massevis av store og små vinduer. Foto: Sirena Yachts

Lystbåter og lystbåtproduksjon var en sjelden affære i Tyrkia. De som hadde råd, kjøpte importerte båter. Andre som ville en tur på sjøen, brukte små, enkle fiskebåter.

Gulet, en seilbåt med to eller tre master bygget i tre, var tradisjonsbåten i Tyrkia. Gulet ble brukt både til fiske og transport. Nå har turistene overtatt. De blir fraktet med gulet på korte og lengre turer fra så godt som alle charterdestinasjonene i Tyrkia.

De siste 20 årene har situasjonen endret seg dramatisk. Tyrkia er i ferd med å bli en dominerende produsent av fritidsbåter og luksusyachter - enkelte av dem produseres fortsatt i treverk.

I 2020 var Tyrkia nummer tre på listen over de land som produserer flest yachter. På båtmessen i Monaco var Tatiana med sine 80 meter en av de største yachtene. Tatiana er produsert av tyrkiske Bilgin som har to søsterskip under bygging.

Beskjeden start

Sirena Yachts startet som flere av de andre verftene i Tyrkia som underleverandør. I 2008 fikk Sirena, som hadde investert i topp moderne lokaler for støping av plastbåter, kontrakt med Azimut på byggingen av flere av modellene, blant annet Magellano 43, til det italienske verftet.

Parallelt utviklet verftet sammen med designeren German Frers sin egen serie med seilbåter.

UTNYTTER HELE SKROGBREDDEN: Sirena 68 har eierlugaren på det nedre dekket. Den har store vinduer og to bad som deler dusj. Foto: Sirena Yachts

Da Azimut terminerte kontrakten i 2015 begynte Sirenea og snuse på en egen produksjon av motorbåter. Resultatet ble Sirena 64 som hadde verdenspremiere på messen i Düsseldorf i 2017.

German Frers var og er fortsatt med på laget. Han har utviklet alle de fire modellene Sirena har i produksjon – både skrog og eksteriør. Skroget til Frers er flatt i bunnen og har en grunn kjøl. Det gir mye løft samtidig som baugen skjærer seg gjennom bølgene.

Sirena 68, som er drøyt 21 meter lang og veier 40 tonn, har med to Volvo-motorer på 900 hester en toppfart på 26 knop. Økonomifarten er beskjedne ti knop, men da bruker ikke båten mer enn 38 liter diesel i timen. Sirena 68 er for øvrig plassert i den øverste konstruksjonskategorien som betyr at båten skal tåle alt hva vær og vind kan by på åpent hav.

ÅPEN LØSNING: Byssa har en funksjonell utforming og er sentralt plassert mellom salongen og akterdekket. Foto: Sirena Yachts

Uten horisonten i sikte

Frers har gitt de fire modellene fellestrekk over vannlinjen også. Alle er høye og har gigantiske vinduer. Og alle ser litt baktunge ut. Det underlige er at ikke Frers har gjort vinduene i 68-foteren enda litt større.

Når vi står i salongen, ser vi ikke horisonten. Derimot er det god sikt enten vi setter oss i salongen eller ved spisebordet. Sikten fra førerplassen på babord side er det heller ikke noe å utsette på. Fra førerplassen er det en dør direkte ut på sidedekket.

Dashbordet domineres av to store skjermer. Skipperstolen er behagelig, men skal du betjene gir, gass og baug- og hekk-thruster må du reise deg.

Når du skal legge til, er det nok bedre å manøvrere båten fra førerplassen på flybridgen. Den er komplett utstyrt og montert på styrbord side.

SOLPLASS PÅ BAUGEN: I forkant av styrehuset kan du både spise og sol deg. Foto: Sirena Yachts

Ved førerplassen er det to stoler og vis-a-vis førerplassen er det en U-formet sittegruppe. Fint for dem som vil følge med på ferden når båten er underveis.

Som du ser, er flybridgen trukket helt ut til hekken. I forhold til båtstørrelsen er den imponerende stor. Skjermet av tak finner du en komplett bysse med grill, vask, ismaskin og kjøleskap og spiseplass til hele mannskapet.

Den aktre delen kan du bruke til solsenger. En liten fiffighet er dusjen som er montert i den sentrale søylen som bærer taket. Like fiffig synes vi ikke det er at rekken rundt soldekket er lav.

Bygningskontrollen hadde definitivt stemplet den som «ikke godkjent»: Vipper du over rekka, er det minst fire meter ned til badeplattformen.

LANG FLYBRIDGE: Føreren, som må ha fritidskippersertifikat, kan ha selskap av mange når båten er underveis. Det er plass til en mannskapslugar akter under cockpitdørken. Foto: Foto: Sirena Yachts

Standardisert produksjon

Salongen har en utforming vi liker. Byssa er plassert akter og har en ekstra benk mot gangsonen. Det gir kokken mer spillerom og han kan betjene både salongen og akterdekket fra den sentrale posisjonen.

I forkant av salongen finner du trappen ned til soverommene. Standardløsningen er tre lugarer, men du kan presse inn en ekstra, liten lugar med køyeseng. Det du taper er en liten sittegruppe der hvor trappen munner ut. Lugarene er store nok, men korridoren mellom dem og dørene er forholdsvis smale.

Cor D. Rover har stått for interiøret. Han har utviklet tre standard material- og fargeløsning. I båten vi så på var det parkett på gulvene og paneler i lysbeiset, matt eik.

Du kan få båten mørkere og med mer glanslakk. Alt var veldig forseggjort, men uten de finessene vi så om bord i den nye modellen i Yacht-serien til Princess på 72 fot som du godt kan sammenlikne Sirena 68 med.