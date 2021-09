Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Palm Beach GT60 er en klassisk Downeast-amerikaner med høy, utfallende baug, lavt akterdekk og et ganske så brautende overbygg. Mark Richards som både har stått for designen og leder produksjonen, har også hentet litt inspirasjon fra italiensk design. Midtskips buler båten ut mens hekken er på klassisk Riva-maner avslepet.

TOPPFART PÅ 40 KNOP: Motorene er koblet til pod-drev via aksler i karbonfiber. 2 x 1.000 hester gir en toppfart på 40 knop. Foto: Palm Beach

Tradisjon som fiskebåt

Sett med europeiske øyne representerer Palm Beach en sær stil. Amerikanerne elsker den, blant annet fordi stilen er basert på tradisjonelle fiskebåter som ble brukt langs kysten av Main. Europeiske modeller i samme størrelse fra Azimut, Princess og Sunseeker, for bare å nevne noen, har høyere fribord, er mer kantete og har mye mer glass både i skroget og overbygget. Som regel har de også en stor skyveluke i taket og mer uteplass en GT60. De europeiske alternativene er utviklet med tanke på funksjonalitet – mest mulig plass så de kan brukes som flytende landsteder.

LAGERPLASS: Hekken skjuler et rom med plass til en rimelig storgummibåt som sjøsettes via badeplattformen. Foto: Palm Beach

Hvis du ikke stiller alt for store krav til antall lugarer under dekk, ikke ønsker deg akterdekk i partyformat og plass til et fotballag i salongen, er det mulig du vil ha mer glede av GT60 enn en europeisk båt. Oppmerksomhet får du helt sikkert og – enn så rart det høres ut – amerikaneren er snillere på forbruk enn stort sett de aller fleste europeiske alternativene.

Turbåt for fire

Palm Beach GT60 er en ganske enkel no-nonsense båt. Fra badeplattformen vandrer du nesten trinnløst inn på dekket via en port i hekken på styrbord side. Hekken kan åpnes og avslører et stort lagerrom hvor det er plass til en cirka tre meter lang gummijolle. Uteplassen er brukt til en liten sittegruppe med plass til fire personer og en konsoll hvor du kan ha vask, grill og kjøleskap. Ismaskin er det plass til i en litt mindre konsoll.

Via en elektrisk dør i glass kommer du inn i salongen. Her har du spiseplass med faste benker, bord og en to-seter. Forut ved vindskjermen er det førerplass med to seter og et enkelt ekstrasete til en passasjer. Bortsett fra den store, buete vindskjermen kan alle vinduene og bakveggen mot akterdekket åpnes og lukkes. Det skjer ved hjelp av elektriske vindusheiser.

Når du går ned fra salongen støter du direkte på byssa. Den er stor nok for å lage mat til fire personer. Båten har bare to lugarer. Begge er rommelig og er tilknyttet bad med god plass og separat dusjkabinett.

LITE UTEPLASS: Båten har bysse på akterdekket og det er også bysse under dekk. Foto: Palm Beach

Lett og kjapp

Mark Richards er seiler. Han har vært først i mål i klassikeren Sydney Hobart Yacht Race ni ganger, senest i 2018 med maxi-raceren Wild Oats XI. Opp gjennom årene skaffet han seg også erfaring som båtbygger. Blant annet har han vært med på utallige oppgraderinger av Wild Oats som ble levert av båtbyggeren John McConachy i 2005. Filosofien hans er seilbåtbasert – bygge selve båten så lett som mulig og plassere så mye av vekten som mulig i skrogets tyngdepunkt. Derfor har GT60 en litt uvanlig motorløsning. De to Volvo-motorene, som hver har en effekt på 1.000 hester er plassert omtrent midtskips i et rommelig maskinrom under dørken i salongen. Motorene er koblet til IPS pod-drev med aksler i karbon.

MODERNE DASHBORD: Sikten er god gjennom vindskjermen uten sprosser. Førersetet har litt for mye preg av en benk. Foto: Palm Beach

Skroget er vakuumstøpt og hele dekket og overbygget bygges i karbon. Ved ikke å bruke mer glass enn nødvendig spares det også vekt. Interiøret er bygd av lette komposittpaneler som er belagt med et tynt lag finer. Før dieseltankene, montert mellom motorrommet og lugarene, fylles opp, veier båten 23 tonn. Det er fem tonn mindre enn en Sunseeker Predator Evo 60.

Den engelske 60-foteren har også 2x1000 hester som gir en toppfart på 34 knop. GT60 er god for 40 knop. Har du det travelt når du er på tur, kan du gå med en marsjfart på 30 knop. Da har du en rekkevidde på 480 nautiske mil og bruker seks liter diesel per nautisk mil.

VALGFRITT: Interiøret er komposittpaneler belagt med et tynt lag treverk. Du kan få en mer moderne stil under dekk. Foto: Palm Beach

Mange valg

Prisen på en ny 60-foter er et sted mellom 15 og 20 millioner kroner. Velger du en Azimut S6 eller en Sunseeker Predator 60 Evo får du mer plass for pengne. Itama 62S er en italiensk «muskelbåt» med åpen cockpit - hvis du er glad i vind i håret. Med 2.800 hester i maskinrommet er båten god for 40 knop. Prestige 590S er et fransk alternativ. Denne båten har styreposisjon på hyttetaket. Standardmotorene er 2 x 600 hester som gir en toppfart i underkant av 30 knop.