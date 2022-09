Tørrfiskpølse gikk av med seieren

MAT OG DRIKKE: - Tørrfisk er et fantastisk produkt. Det er viktig å vekke engasjement blant restauranter som har dette på menyen, men også å få flere til å tilby tørrfisk til sine gjester, sier Trym Eidem Gundersen, direktør for region Norden hos Norges sjømatråd, i en pressemelding.

For første gang var det Sjømatrådet som ledet konkurransen « Tørrfisksommer».

Tommi Bjørnsens tørrfiskpølse.

Tørrfisksommer går ut på at restauranter over hele landet kan melde på sine tørrfiskmenyer, og Gundersen er strålende fornøyd med å ha kåret en verdig vinner.

Toppremien er en reise til Italia for 50.000 kroner, organisert av Norges sjømatråd.

- Tommi Bjørnsen, kokk på familierestauranten « Maren Anna» på Sørvågen i Lofoten, vant med sin innovative rett. Restauranten hans har hatt tørrfisk på menyen i 20 år, og Tommi er en skikkelig tørrfiskambassadør, forteller Gundersen.

Tommi Bjørnsen mener alvor når han sier han elsker tørrfisk. Han håper flere restauranter i Norge får tørrfisk på menyen. Foto: Privat

Tatoverte TØRRFESK på knokene

Selv er vinneren veldig glad for 1.plassen. Tørrfisk er noe han brenner for, så da han var kokk i Oslo bestemte han seg for å tatovere «TØRRFESK» på knokene.

- Jeg er en ekte Lofotenpatriot, og tørrfisk er et av våre aller beste produkter, sier Bjørnsen.

Han forsikrer at bestemora, som hatet tatoveringer, godkjente at «Tørrfesk» ble foreviget på fingrene til barnebarnet.

Når det gjelder vinnermenyen, så kom Bjørnsen på ideen da han tok et pølsekurs i vinter.

- Man kan jo lage pølser av alt mulig, så hvorfor ikke av tørrfisk? Det ble en suksess, forteller han.

Delikatessen serverer han med fritert surdeigsbrød, agurk- og jalapeñorelish, soltørket tomatketchup og sprø sjalottløk.

På delt andreplass kom Taverna’n i Oslo og Lofotmat i Henningsvær.

Tommi Bjørnsen sin tørrfiskravioli er en sikker vinner hos restauranten "Gadus" i Lofoten. Foto: Privat

Turister vil ha tørrfisk på restaurant

Tommi Bjørnsen mener en tørrfiskkonkurranse blant restauranter er et godt tiltak.

- Generelt så henger vi nordmenn langt bak når det gjelder det å ta vare på de tørrfiskproduktene vi har.

Han mener langt flere restauranter burde ha satset på tørrfiskretter, og at vi har noe å lære av Italia.

- Vi ser jo at turister som besøker restauranten vår ønsker å kjøpe tørrfiskretter, nordmenn er noe tregere – men de er nysgjerrige!

Når det kommer til tørrfisk, er det bare fantasien som setter grenser for hva man kan lage, synes vinneren. Han har to restauranter, og på fiskerestauranten « Gadus» er tørrfisklasagnen en sikker vinner.

- Nå gleder jeg meg til å reise til Italia for å spise tørrfiskretter. Jeg tar med meg samboeren min som jobber som kelner i restauranten og utdanner seg til å bli sommelier. Vi møter nok mange flinke folk, og kanskje blir det mulighet til et samarbeid i fremtiden.