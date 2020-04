Trine Dahlmo er ABC Nyheters matanmelder. Hun har med sin omfattende praksis som NLP Ernæringsterapeut erfart hvordan kostholdet påvirker virkelige mennesker i virkelige liv. Hun driver til daglig bloggen Helseinspirator.

Vi har i det siste testet fiskeboller , fiskekaker , panert fisk og nå fiskekarbonader. Det er med glede vi noterer oss at fiskekarbonadene føyer seg pent inn i rekken av kvalitetsprodukter fra matvareprodusentene av fiskemat. Med svært få unntak smaker fiskeproduktene som tilbys i dagligvarehandelen rent fortreffelig. Råvarene som velges er også av svært god kvalitet.

Helseinspirators vurdering Forbrukerne blir stadig mer helsebevisste, også når det gjelder hvilken ferdigmat som havner i handlekurven. Matvareprodusentene har klart å møte denne trenden og tilbyr stadig flere velsmakende og kvalitetsmessig gode produkter. Sammen med sin like matglade mann har Helseinspirator Trine Dahlmo påtatt seg oppdraget å spise seg gjennom ferdigmatutvalget, og rapportere om kvaliteten til forbrukerne. Trine forfekter den brede vei hvor både fett, karbohydrater og ferdigretter kan inngå i et helsefremmende kosthold og sier «Med mange kostholdsmessige valg blir det overkommelig for flere å skape seg friskere og lettere liv!». Om testen: Testen er gjort på bakgrunn av smakstest og vurdering av informasjonen om innhold på forpakningen. Produktene er tilberedt i henhold til anvisning på forpakningen. Denne gangen er terningkast i hovedsak gitt ut fra vår vurdering av smak og konsistens. Innholdet av fett, karbohydrater og protein er oppgitt under næringsinnhold. Innhold av fisk er notert i synkende rekkefølge under råvarer.

Supermat

Produsentene av fiskekarbonadene viser godt håndverk og stor kreativitet. Burgerne var saftige med en høy andel fisk og flere hadde nye spennende smaker.

Superfood som blant annet gojibær, tangpulver og chiafrø er populære ingredienser i kostholdet hos de helsebevisste. Årsaken er det høye innhold av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

Jeg slår et slag for å gi vanlig mat tilsvarende status og synes at fiskekarbonader absolutt kan kalles supermat. La meg få nevne noen helsefordeler de kan bidra med:

Om du ønsker å gå ned i vekt er fiskekarbonader diplomaten som både kan spises som en del av et magert måltid og som en del av ett karbohydratfattig måltid.

200 g fiskekarbonader dekker halve dagsbehovet av Jod – et viktig næringsstoff mange får for lite av i kosten.

Et måltid med fiskekarbonader bidrar også til andre viktige næringsstoffer som Betakaroten, Selen, Kalsium, Kalium og Folat.

Og det beste av alt – de er raske og enkle å tilberede, populære hos både store og små, og tilbehøret kan varieres i det uendelige. God mat alle i familien liker, er lett å velge ofte. En matvare med så mange fordeler må kunne sies å være supermat.

Her er noen forslag tilbehør til fiskekarbonader:

Kokte poteter, råkost og yoghurtdressing (med dill og/eller hvitløk)

Pasta, hvitsaus (pimpa opp med litt sitronsaft), salat

I pitabrød med diverse grønnsaker, salsa og tzatsiki

På brødskive med sylteagurk eller rødbeter. Liten salt til

Med kålrabistappe, stekt bacon og smeltet smør

I hamburgerbrød med salat, rødløk, tomater og dressing

Med pommes frittes, salat og salsa/ketchup

Enkelt og godt til hele familien.

Lofoten gjør rent bord og Coop overrasker

Av de seks 6-erne gikk fem av dem til Lofoten. Ingen av deres produkter fikk dårligere enn terningkast fem. Lofotens produkter utmerker seg med saftig konsistensen, noe som er en kunst å få til når mengden fisk er så høy. Fiskesmaken i deres produkter er delikat og krydringen balansert.

Coop overrasker med flere produkter med utradisjonelle smaker og to produkter med en røffere konsistens. Det falt svært heldig ut og Coop havnet hakk i hæl med Lofoten med én 6-er, to 5-ere og én-er. Av Coops produkter ble 6-eren, Cheesy chili bacon fish burger vår grillfavoritt. Den havner definitivt på grillen hjemme hos oss i sommer.

I tøff konkurranse blant dyktige produsenter nådde ikke Fiskemannen og Fiskeriets produkter helt opp. Fiskeriet fikk to 4-ere og Fiskemannen fikk testens eneste 3-er.

Salt og tilsetningsstoffer

Helsemyndighetene anbefaler oss å redusere saltinnholdet i kostholdet, noe som er særlig viktig for små barn. Lofotens skrei burger og Fiskeriets fiskeburger med hyse og torsk hadde testens laveste innhold av salt, mens Lofotens burger med smak av steinbit og hvitløk og Coops fiskeburger med hvitløk og purre hadde testens høyeste.

Det var generelt svært lite eller ingen tilsetningsstoffer i produktene.

Lofoten – Skrei lofotburger

Smak, konsistens: Grovmalt konsistens. Minner om hjemmelaget. Saftig og appetittvekkende med deilige smaker av urter og krydder.

Næringsinnhold : F5,8/kh4,5/P14,9. Salt: 0,8. Lavt innhold av salt.

Råvarer: Skrei, hyse, hvitlaks. Merket glutenfri

Pris: Kr. 104,10

Mengde: 500 g. 4 stk

Terningkast: 6/6

Lofoten – 86 % lofotburger med torsk og sei

Smak, konsistens: Passelig fast og grov konsistens. Saftig og delikat. Deilig aromatisk smak av muskat, mild.

Næringsinnhold : F6,0/kh4,2/P15,6. Salt: 1,2

Råvarer: Hyse, torsk, hvitlaks, sei. Merket glutenfri.

Pris: Kr. 85,40

Mengde: 500 g. 4 stk

Terningkast: 6/6

Lofoten – 86 % lofotburger med torsk og hyse

Smak, konsistens: Passelig fast og grov konsistens. Saftig og fyldig smak. God og fremtredende smak av fisk.

Næringsinnhold : F6,0/kh4,4/P15. Salt: 1,1­

Råvarer: Hyse, torsk, hvitlaks. Merket glutenfri

Pris: Kr. 89,60

Mengde: 500 g. 4 stk

Terningkast: 6/6

Lofoten – Burger med smak av steinbit og hvitløk

Smak, konsistens: Nydelig fast konsistens. Aromatiske smaker fra krydder og urter. Smaken av hvitløk blir ikke for dominerende. Saftig og velsmakende fisk. Rett og slett nydelig.

Næringsinnhold : F5,7/kh9,4/P10,4. Salt: 1,4

Råvarer: hvitlaks, hyse, steinbit

Pris: Kr. 59,20

Mengde: 250 g. 2 stk

Terningkast: 6/6

Coop – Cheesy chili bacon, fish burger

Smak, konsistens: En svært fyldig og smaksrik fiskeburger. Smaken av ost og bacon kom frem på en god måte. Denne havner på grillen til sommeren var Kjel Petters spontane reaksjon etter første munnfull.

Næringsinnhold : F12,0/kh7,0/P13,0. Salt: 1,1

Råvarer: Kvitlaks, hyse, sei

Pris: Kr. 50,20

Mengde: 300 g. 2 stk

Terningkast: 6/6

Lofoten – Pro burger, Cheese & Bacon

Smak, konsistens: Overraskende saftig med tanke på den høye andelen fisk. Behagelig integrert smak av ost og bacon. Reine smaker hvor smaken av fisk fikk hovedrollen. Denne var skikkelig god.

Næringsinnhold : F8,5/kh4,0/P18,2. Salt: 1,1

Råvarer: Hvitlaks, torsk, hyse

Pris: Kr. 45,40

Mengde: 250 g. 2 stk

Terningkast: 6/6

Coop – Asian style, fish burger

Smak, konsistens: Fast konsistens. Fyldige og hete kryddersmaker som harmonerte veldig godt sammen. En burger med litt trøkk!

Næringsinnhold : F10,0/kh8,7/P12,0. Salt: 1,1

Råvarer: Kvitlaks, hyse, sei

Pris: Kr. 47,90

Mengde: 300 g. 2 stk

Terningkast: 5/6

Coop – Fiskeburger, hvitløk og purre

Smak, konsistens: Røff og grov fasong og konsistens. Ligner på mors smørstekte hjemmelagede. Nydelig integrert smak av purre. I overkant salt synes jeg, men Kjell Petter er uenig.

Næringsinnhold : F2,7/kh3,6/P17,0. Salt: 1,4

Råvarer: Hyse, torsk, kvitlaks

Pris: Kr. 49,90

Mengde: 300 g. 2 stk

Terningkast: 5/6

Lofoten – Familiens fiskeburgere

Smak, konsistens: Myk konsistens, minner litt om fast fiskepudding. Mild og god smak, slik emballasjen lover. Behagelig hint av muskat.

Næringsinnhold : F7,3/kh10/P13. Salt: 1,2

Råvarer: Hvitlaks, hyse, torsk. Merket glutenfri og uten tilsatt melk.

Pris: Kr. 94,30

Mengde: 570 g. 6 stk

Terningkast: 5/6

Coop – Skrei burger

Smak, konsistens: Fast, fyldig smak. Enkel og grei.

Næringsinnhold : F5,9/kh7,9/P15. Salt: 1,1

Råvarer: Skrei

Pris: Kr. 42,20

Mengde: 250 g. 2 stk

Terningkast: 4/6

Fiskeriet – Fiskeburger, hyse og torsk

Smak, konsistens: Grovmalt konsistens. Smaken av hvitløk er såpass dominerende at hvitløk som ingrediens burde fremgå bedre på emballasjen. Deilig hete fra pepper..

Næringsinnhold : F5,6/kh6,2/P15. Salt: 0,88. Lavt innhold av salt.

Råvarer: Hyse, torsk,

Pris: Kr. 55,00

Mengde: 440 g. 4 stk

Terningkast: 4/6

Fiskeriet – Fiskeburger, steinbit og gressløk

Smak, konsistens: Fast, finmalt konsistens. Saftig. Mild og behagelig smak. Smaken av gressløk kunne vært mer fremtredende.

Næringsinnhold : F7,4/kh4,6/P16,0. Salt: 1,0

Råvarer: Kvitlaks, hyse, steinbit

Pris: Kr. 55,00

Mengde: 440 g. 4 stk

Terningkast: 4/6

Fiskemannen – 80 % fisk – grove fiskeburgere med torsk og hyse

Smak, konsistens: Fast konsistens, saftig. Smaken var bedre enn lukten av burgeren. En fremtredende duft, kanskje av løkpulveret?, dominerte dessverre smaksopplevelsen på en ikke så positiv måte.

Næringsinnhold : F3,5/kh4,4/P15,5. Salt: 1,0

Råvarer: Torsk, hyse. Merket glutenfri og uten tilsatt melk

Pris: Kr. 63,90

Mengde: 480 g. 4 stk

Terningkast: 3/6