Champagneflasken blir et samleobjekt

Siden den karakteristiske flasken med champagnen Launois Grand Cru ble lansert på begynnelsen av 00-tallet i bestillingsutvalget, har den blitt en populær vin.

Så populær at den i 2003 ble fast listeført i basisutvalget til Vinmonopolet. Suksessen steg gradvis til toppen i 2020 med et salg på 17.500 flasker.

Med et stadig økende salg av champagne i Norge (cirka 821.000 flasker solgt i 2020) ville søstrene Séverine og Caroline Launois, som driver familiefirmaet Champagne Launois, fornye seg og kapre nye markedsandeler.

Salget stupte i tidens år på Vinmonopolet

Sent i 2020 lanserte Launois vinen Launois Blanc de Blancs i årgang 2015 i en klar, gjennomsiktig flaske. I skarp kontrast til den grønne tradisjonelle langhalsede champagne-flasken i polhyllene – og med en original form som champagne-flaskene hadde tilbake på 1800-tallet. I Norge fikk det store konsekvenser for salget.

Salget stupte umiddelbart, og endte på 11.000 flasker i 2021. Et år kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet for øvrig omtalte som et år for historiebøkene, da salget var større enn noensinne.

Tilbake til det klassiske

Innholdet i den klare flasken, prisen og filosofien var den samme, forteller søstrene Séverine og Caroline Launoi til Finansavisen.

– Men nå vi gjør en endring. I løpet av 2022 går vi tilbake til den gamle flasken, en flaske som vi heretter kaller for den klassiske Launois-flasken, forteller de.

Et spesielt godt kjøp

Herskapelig: Launois-familiens renessanseslott «Le Clos des Cépages» i landsbyen Villers-aux-Bois. Foto: Launois

Bærekraftig

Séverine og Caroline Launois har gått i bresjen for å ha fokus på bærekraftig landbruk etter at de tok over som åttende generasjon for noen år siden.

Søstrene arbeider etter bærekraftige prinsipper i vinmarkene, og det brukes mange av de samme teknikkene som økologiske produsenter. Den lille familiebedriften produserer rundt 220.000 flasker i året.

149 år med vin

Siden starten i 1872 har familien Launois holdt hus i grand cru-landsbyen Le Mesnil-sur-Oger, i Côte de Blancs. Området regnes som selve indrefileten i Champagne for dyrking av chardonnay. Familien Launois disponerer også enkelte parseller i Avize, Cramant og Oger.

90 prosent av vinmarkene deres er godkjent av den franske sertifiseringen La Haute Valeur Environnemental (en fransk miljøsertifiseringsordning for bærekraftig landbruk). Denne sertifiseringen blir av flere sett på som enda viktigere enn det økologiske, da selve produksjonen skal være bærekraftig.

Vakkert: Vinmarkene til Launois utenfor landsbyen Villers-aux-Bois. Foto: Herve Chevron

Ypperlig til mat

En klar og tydelig karakter i de prisgunstige vinene til familien Launois er tilgangen på egne, gamle vinstokker plantet for 40–50 år siden. Druene herfra gir baseviner en særegen, moden karakter og konsentrasjon, som blandes inn i deres ulike cuveer. Dette gjør at vinene alltid har en iboende flott syrlighet som egner seg til mat. Spesielt til skalldyr og hvit fisk med smørsauser, men vinene fungerer også ypperlig som aperitiff.