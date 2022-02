Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det hersker liten tvil om at det kommer mye bra vin fra California, og en av de virkelig gode er produsenten Tyler. I den solfylte delstaten handler det mye om vin. Området står for 98 prosent av all vin som produseres i USA.

Hadde delstaten vært et eget land ville det vært det fjerde største landet i verden innen vinproduksjon.

Verdt å merke seg: Vinmaker Justin Tyler Willett (40). Foto: Tyler

Ekspert på pinot noir og chardonnay

Vinene fra Justin Tyler Willett kommer fra Santa Barbara i den sørlige delen av California.

De er ikke nødvendigvis et røverkjøp, men forsvarer etter vår mening prisen kontra kvalitet. Fra etableringen av Tyler Winery i 2005 har Justin Tyler Willetts filosofi vært å lage best mulig vin med stedegen kvalitet fra hvor de dyrkes.

Inspirasjonen er helt tydelig fra franske Burgund, og med produsenter som Roulot, Bonneau du Martray, Dujac, Bachelet og Rousseau som ledestjerner. Selv om spesialiteten i vintønnene er chardonnay og pinot noir, hindrer det ikke Justin Tyler Willett i å lage en fremragende vin på cabernet sauvignon.

Spesielt anbefalt:

Årsproduksjonen er på 50.000 flasker vin, og hele hans virke ligger hovedsakelig i vinmarkene en to timers kjøretur fra Los Angeles, rundt Santa Rita Hills i Santa Barbara County. Som en av få vinmakere i Santa Barbara er han født og oppvokst i dette vakre landskapet, som preges av det kjølige klimaet fra Stillehavet.

Gamle vinstokker

Willetts fokus er først og fremst på vinmarker med gamle vinstokker, noen plantet allerede på 1970-tallet. I likhet med mange vinprodusenter i California kjøper han druer på langtidskontrakter fra dyrkere for å kunne lage vin. Nå har han tatt steget opp og lanserer viner fra sin egen eiendom, Tyler Mae Estate, som ble kjøpt så sent som i 2015.

Gamle vinmarker: Kvaliten til Tyler-vinene kommer fra gamle vinstokker. Foto: Andrew Schoneberger

Stor interesse

Vinene fra California har fått et større fokus blant vininteresserte nordmenn som ønsker å finne viner som kan være et alternativ til stadig dyrere viner fra Burgund.

En ny generasjon omfavner vinene fra USA, spesielt fra California, men også Oregon og Washington henger seg på suksessen vinene opplever. Selv om prisene på de anbefalte vinene ikke tilhører begrepet «løp og kjøp», representerer de absolutt viner som i fremtiden vil bli langt dyrere enn prisen de selges for i dag.

Bærekraftig produksjon

Fra begynnelsen av 2000-tallet er det kommet en bølge av produsenter som gjør sitt beste for å fremme faktorene som lager kvalitetsvin.

Nøkkelordene her er bærekraftig produksjon, fokus på balanserte, fruktdrevne viner med moderat alkoholnivå og mindre fatbruk.

Ted Lemon, Hirsch, Littorai, Johan, Bergström, Ridge, Hendry, Beaulieu, Corison og Raen er alle eksempler på stjerneprodusenter som leder an i utviklingen av vinkvalitet i USA. Tyler kan definitivt nevnes i denne sammenhengen.

Små og dyre: Pinot noir-druene omdannes til dyre vinflasker hos Tyler i California. Foto: Andrew Schoneberger

Matvennlige viner

Til mat er vinene til Tyler svært gode.

Iboende syrlighet og flott konsentrasjon gjør de røde, elegante pinot noir-vinene til et godt valg sammen med for eksempel rypebryst.

Server gjerne villaks til de hvite, fyldige chardonnay-vinene.

Til den kraftige delen av Willetts viner, basert på cabernet sauvignon, er lammekoteletter og entrecôte sikre valg.

En perfekt sted for lunsj: Tyler Mae Estate i California. Foto: Andrew Schoneberger

Ikke alt er gull

Med over 3,6 millioner liter av et totalsalg i 2021 på 5,9 millioner er California også på salgstoppen med bestselgerne Falling Feather, Ruby Zin og Gnarly Head Old Vine Zin.

Disse tre vinene representerer på ingen måte hva USA, og spesielt California, står for i dag når det gjelder kvalitet. I vårt smaksbilde representerer disse vinene bunnivået for hvor kommersielle visse deler av vinbransjen er i USA. Vi har sagt det før, California har langt mer å tilby på vinfronten enn man tror.