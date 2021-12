Produksjonen av 1600 kg gjær var resultat av en industriell oppskalering - et samarbeid mellom partnerne i Foods of Norway ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Lallemand Animal Nutrition, Borregaard og NMBU. Sukkerproduksjonen ble finansiert av Skogtiltaksfondet med midler søkt av Viken Skog.

Gjær er en mikrobiell proteinkilde med et proteininnhold på 50-58 prosent. Et av hovedområdene i Foods of Norway er å utvikle gjær fra fornybare naturressurser, for eksempel fra biprodukter fra skog- og matindustrien.

Foods of Norway er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, finansiert av Norges forskningsråd og 20 industripartnere. Senteret har som mål å bidra til vekst og økt verdiskaping i norsk havbruk og landbruk ved å utvikle bærekraftige fôringredienser fra naturlige bioressurser som ikke er egnet som mat for mennesker.

Felleskjøpet Fôrutvikling er en av partnerne bak Foods of Norway.

Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk, og er et samvirke eid av 44000 bønder.

Kraftfôret med gjær dyrket på sukker utvunnet av norske grantrær er produsert ved Felleskjøpets anlegg i Trondheim.

Thesen gård på Vormsund er en av Felleskjøpet Fôrutviklings forsøksgårder. Knappe 150 griser har fått gjærfôret i den første runden. Etter testforsøket fôres grisene frem til slaktevekt på ordinært kraftfôr.

Etter nyttår fortsetter forskningen når en ny besetning smågris fôres med det spesielle kraftfôret.