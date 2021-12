– Et gjennombrudd for dyrevelferden, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen i en pressemelding.

Det store flertallet norske kyllinger er av rasen Ross 308, som er kjent for ekstremt rask vekst og stor brystfilét. Dyrevernalliansen har lenge arbeidet for å erstatte Ross 308 med kyllingraser som vokser litt saktere og har bedre helse.

Nå har NorgesGruppen bestemt seg for å gradvis introdusere saktevoksende kyllinger i sine butikker Meny, Kiwi, Joker og Spar.

– Etter flere års dialog med NorgesGruppen er vi veldig glad for at de nå tar konsekvensen av faglig kunnskap om saken. Dette er starten på slutten for monsterkyllingen Ross 308, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Ny kylling neste år



Kyllingen skal produseres av NorgesGruppens faste leverandør Nortura, som med merkevaren Prior er Norges største produsent av kylling.

Omstillingen ute på gård vil starte i 2022, men i følge Norturas nettsider vil ikke produktene være i butikk før om ett år.

– For bøndene vil kyllinger med saktere vekst bety nye og bedre erfaringer. Dyrevernalliansen vil presse på for at Prior snart vil være helt fri for Ross 308, sier Kleveland.