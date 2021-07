Nordmenn får ikke nok av smakskombinasjonen øl og frukt

Ringnes, som i mai lanserte alkoholfrie Munkholm Radler, melder at de nå er tomme på lager og at 80 prosent av det som er sendt ut til norske butikker allerede er solgt. Det vil si 160 000 liter eller nærmere en halv million bokser med alkoholfritt øl tilsatt bringebær- og sitronlimonade.

Overrasket over suksessen

– Vi mente vi hadde et godt produkt, men at vi skulle nærme oss utsolgt såpass raskt er over all forventning, sier Joar Mjølsnes, ansvarlig for Munkholm hos Ringnes. Han forteller at selskapet ikke har mulighet til å produsere mer før neste år, men lover flere spennende lanseringer fra Munkholm.

– Det er tydelig at kombinasjonen alkoholfritt øl og frisk limonade faller i smak, slik vi ser i andre deler av markedet, sier Mjølsnes.

100 år gammel tysk oppfinnelse

Det var en desperat tysk krovert i ferd med å gå tom for øl som for 100 år siden gjorde det som skulle vise seg å være en genistrek – å blande øl med sitronlimonade. Resultatet er Radler.

– Felles for alle radlere er at de er alkoholfrie eller lavalkoholdrikker, og de kan dermed nytes som en sommerlig tørsteslukker når som helst og hvor som helst – på stranden, i parken, i båt eller hengekøye, sier Mjølsnes.

Radler er tysk for syklist og er kjent under mange navn, for eksempel Shandy i Storbritannia, Panaché i Frankrike og Clara i Spania.