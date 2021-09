Lanserer akevitt med Bjørn Wirkola

Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen.no.



– Dette er en elegant og avrundet akevitt, som passer fint med Bjørn Wirkolas ry og posisjon. Det er en single cask-akevitt med tre års lagring, og det er den aller første som Aurora slipper for og med profilerte personer, fastslår Tor Petter Christensen i Aurora Spirit Distillery.

Ved et nedlagt forsvarsanlegg ved foten av Lyngsalpene, to timers bilkjøring øst for Tromsø, ligger verdens nordligste destilleri.

I enden av en grusvei har gründerne, Meltwater-sjef Jørn Lyseggen og rundt 50 andre aksjonærer satset 20 millioner på et destilleri basert på tysk stål og ingeniørkunst, whiskyfat, og et visningssenter med panoramautsikt.

Her har bedriften siden 2016 produsert vodka, gin, akevitt og whisky under den registrerte merkevaren Bivrost, som er norrønt for nordlys.

Lyseggen er én av de største aksjonærene i Aurora Spirit Distillery.

I Aurora Spirit har han vært med på eiersiden siden 2017.

FJELLSTØTT: Bjørn Wirkola fikk det siste ordet på hvilket fat som skulle brukes. Foto: Aurora Spirit Distillery

Hoppkonge-akevitt

Coronakrisen rammet destilleriet, i likhet med de fleste andre bedrifter i Norge. Selskapet ble imidlertid ekstra hardt rammet fordi en stor del av omsetningen kom fra utenlandske turister.

Nå lanserer selskapet en egen akevitt til ære for skihoppkongen Bjørn Wirkola.

Wirkola er ifølge Wikipedia den eneste som har greid å vinne hoppuka tre ganger på rad. Wirkola satte flere verdensrekorder i skiflyging, og er spesielt kjent på grunn av uttrykket «å hoppe etter Wirkola».

Uttrykket brukes ofte i situasjoner der man skal forsøke å overta eller videreføre en oppgave etter en forgjenger som har vært usedvanlig dyktig.

– Får en royalty

FLYR HØYT: Wirkola spesialakevitt Foto: Aurora Spirit Distillery

– Noen av Bjørns venner i Alta tok kontakt med oss. De hadde hatt denne ideen i en årrekke og det ble diskutert sammen med Bjørn, sier Christensen.

Tidligere er det lansert en cognac med Wirkolas profil, men nå ønsket vennene å samarbeide med en nordnorsk produsent.

– Vi hadde liggende noen tønner med tre års fatlagret akevitt, med en fin og elegant profil. Sammen med Bjørn smakte vi oss frem til den som var best, og Bjørn fikk selvfølgelig det siste ordet på hvilket fat som skulle brukes, sier Christensen.

– Wirkola får en avtalt royalty pr. flaske. Denne er avstemt oss imellom. Både vår og Wirkolas sin andel er imidlertid langt unna det som tilfaller staten i avgifter, legger han til.

– Kommer an på kjendisen

Aurora Spirit Distillery er ett av mange håndverksdestillerier som er boblet frem de seneste årene.

Storebror i dette kullet er Det norske brenneri, der Odd Johan Nelvik og Kjetil Holta er sentrale.

OSS Craft Distillery i Bergen har på sin side gjort suksess med gin av merket Bareksten.

Aurora Spirit har tidligere lansert spesialprodukter som Flåklypa Spesial akevitt, og har laget mindre serier for Delta og Marinejegerkommandoen.

Men å spille på kjendiser er nytt for brennevinsgründerne fra Troms.

– Flere kjendisprodukter kan være aktuelt, men det er ikke noe vi satser på. Vi har en del spennende fat som kan egne seg til slikt. Det kommer vel litt an på hvilken kjendis, understreker Christensen.

DESTILLERI OG VISNINGSSENTER: I enden av en grusvei i Nord-Troms har gründerne, Meltwater-sjef Jørn Lyseggen og rundt 50 andre aksjonærer satset 20 millioner på en brennevinsfabrikk med internasjonal appell. Foto: David Gonzales

Whisky til 80.000 kroner ble solgt

Kjendisakevitter vil imidlertid være mer krydder enn hovedrett for Aurora Sprit fremover.

– Vi har våre standard Bivrost-produkter som har økt salget innenlands, og som avventer åpning i internasjonale markeder, sier Christensen.

I fjor lanserte bedriften sin første whisky med stor suksess. Flasken med serienummer 1 ble solgt på auksjon for 80.000 kroner. Første batch av Bivrost-whiskyen ble revet bort og er ikke lenger tilgjengelig på Vinmonopolet.

NYVINNING: Aurora Spirit har tidligere lansert spesialprodukter som Flåklypa Spesial akevitt, og har laget mindre serier for Delta og Marinejegerkommandoen. Foto: Aurora Spirit Distillery

– Etter whisky-lanseringen har interessen for både produktene og for destilleribesøk tatt seg opp, men vi venter selvsagt på at eksporten skal ta seg opp post corona. Før 12. mars 2020 eksporterte vi rundt 70 prosent av alt som ble produsert, sier han.

– Corona har påvirket oss veldig hardt. Da landet stengte ned mistet vi ikke bare all eksport, men også alle turister som besøkte anlegget. Vi merker veldig godt effekten av corona i år også. Det er lys i tunnelen, men vi håper at serveringsbransjen og flyindustrien tar seg opp internasjonalt, legger han til.