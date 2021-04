Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 15.04.2021

– Da vi åpnet her var tanken at vi skulle gjøre akevitt mer allment, særlig for det yngre klientellet. Vi ville gjøre det aktuelt å drikke akevitt igjen, sier Odd-Ivar Strandbakken, barsjef på Himkok i Oslo.

Baren og destilleriet åpnet for seks år siden. Med et internasjonalt team i ryggen, ikledd nystrøkne, hvite frakker, holder Himkok til i en av Oslos eldste murgårder fra 1837. Det har tidligere huset både parykk og pelsfrakker i nesten 50 år.

Norsk smak og kultur



– Vi fokuserer på norsk smak og kultur – det er det som er vårt fingeravtrykk. Vi prøver å gjenspeile det nordmenn er glade i, men også det som har vært en del av Norge og det vi har å by på her, fortsetter Strandbakken.

Resultatet er alt fra brunost- og surdeigsbrød-cocktails til eksperimentering med mjød. Til sommeren blir det lysegrønn Gimlet med smak av barndommens somrer på menyen, lagd av sukkererter.

Norske ingredienser

BAK DRINKEN: Odd-Ivar Strandbakken, barsjef på Himkok. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Vi prøver å styre unna Mojito og Piña Colada – det er ingen grunn for oss å vise frem smaker det ikke er naturlig for oss å ha, men heller fokusere på norske ingredienser som vi kan kontrollere hvor kommer fra, i tillegg til kvaliteten, sier han.

– Akevitten vi lager her er nærmere gin enn en tradisjonell akevitt. Karve fra Inderøy i Trøndelag skinner igjennom den. Det er nok en akevitt for ginelskere, mer enn det er en for akevittelskere.

Med mange akevittcocktails, har baren fått litt motstand. Men jo mer de serverer drinker lagd på den norske spriten, dess mer populært blir det. Strandbakken forteller at det også er stor internasjonal forespørsel for akevitten deres.

Moss var akevittbyen



– På 1800-tallet var det rundt 200 ulike merker akevitt i Norge, alle basert i Moss. Byen tok ingredienser fra båtene som kom inn i byen. Så Moss har hatt en viktig bakgrunn i akevittlaging, fortsetter bartenderen som selv er mossing.

Baren og destilleriet har laget både vår-, sommer- og høstakevitt, samt grillakevitt med smak av bbq. De har bevisst aldri laget juleakevitt, ettersom de ønsker å gå vekk fra oppfatningen om at man bare skal drikke akevitt rundt juletider.

Også sherry er populært om dagen – og noe han mener er fremtiden. For noen år siden skal Himkok ha vært den høyest konsumerende aktøren i Norge når det kommer til sherry.

– Man ser at sherry er en stor ingrediens i mange drinker for tiden. Det er en type syrlig, frisk vin som kun kan lages i det såkalte Sherry-triangelet i Spania.

..og så litt sherry



Man har eksempelvis en type sherry som er veldig rund med dype rosinsmaker og annen tørket frukt, med et sukkerinnhold som ligner på portvin. På den helt andre enden har man Fino sherry med smak av grønne epler, krydder og som er ganske syrlig. Den passer veldig bra sammen med akevitt med mye karve i seg, ifølge barsjefen.

DAGENS DRINK: Himkok serverer gjerne akevitt utenfor den typiske sesongen. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Akevitt & Tonic er en ganske sterk drink og ligner Sherry Tonics som man får i Spania, som er veldig trendy nå. Den passer hele året, er superfrisk og gir en levende tvist på noe vi er kjent med i Norge, Gin Tonic.

Her bruker man altså sherry og akevitt istedenfor gin, sammen med tonic.

– Fyll opp et høyt glass med is. Hell over akevitt, sherry og to dæsjer med appelsinbitter. Fyll opp med tonic og pynt med sitronzest. Du trenger ikke å røre drinken, bare dypp nedi et par ganger med en skje.

Akevitt & Tonic

3 cl Himkok akevitt, eller annen blank akevitt

3 cl Tio Pepe Fino sherry

Angostura Orange Bitters

Tonic, gjerne Fever Tree Classic eller annen sitrusbasert tonic

Sitronzest til garnityr

