Derfor bør barna smøre matpakken sin selv

Halvparten av foreldrene erfarer at barna kommer hjem uten å ha spist matpakken, minst en dag i uken. Det finnes gode grunner til at barna bør få være med på å smøre matpakken sin selv.

Opplysningskontorene er opptatt av at barn skal lære seg å lage sunn og god mat, og er bekymret for at matlaging prioriteres bort.

Liker sin selvlagede matpakke



– Å lage matpakken selv gir mer kunnskap om sunn mat, og er med på å etablere gode matvaner tidlig. Dessuten viser erfaring og undersøkelser at sjansene for at barna spiser opp hele matpakken er større om de har vært med på å lage den selv, sier Torunn Nordbø, fagsjef i Opplysningskontoret for brød og korn i en pressemelding.

Norstats undersøkelse viser at nesten alle (95 prosent) på barneskolen – fra 1. til 7. klasse – har med matpakke hver skoledag. 70 prosent av elevene har brødmat i matboksen, hovedsakelig grovt bakverk. Nesten halvparten av barna drikker vann til matpakken, mens om lag fire av ti drikker melk.

– Gode matvaner, frokostspising og matpakkespising henger også sammen. Spiser man frokost er allerede alt på bordet, og det blir greiere for barnet å smøre matpakke, sier Nordbø. Dessuten kan man lage matpakken med barna når man spiser kveldsmat, eller bake pizzasnurrer og matmuffins som legges i fryseren.

Barna er eksperter på hva de selv liker



– Generelt er det jo barna som er ekspertene på hva de liker og hvor mye mat de bør ha med. Så kan de voksne hjelpe til med å kvalitetssikre at matpakken blir sunn og næringsrik og holder energinivået oppe, sier Nordbø.

Tips når barna skal smøre matpakke selv: