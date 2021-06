Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode av «Ukens vintips» her:

Forrige ukes Chablis-tips følges denne uken opp med enda et tips ment for varme dager i solen. Francesco Marzola (som både er Nordisk mester og Norgesmester i sommelier) har som en del av Finansavisens smakspanel plukket ut de beste rosévinene i år. Artikkelen til hele Francescos test av roséviner finner du hos Finansavisen her.

I denne episoden smaker vi en av toppene i Francescos test, med litt tilhørende tips og triks til hvordan du best bør nyte sommerens beste rosévin.

Årets beste rosévin-kjøp: Graci Etna Rosato (289 kr)

Ukens vintips presenteres av Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar. Svein er mangeårig vinjournalist i Kapital og Finansavisen, sommelier og styremedlem i Norsk Vinkelnerforening. Jon Trygve Hegnar tok sin sommelierutdannelse i 2017 og holder på med vinutdannelsen WSET Diploma. Jon Trygve er ansvarlig for digital utvikling i Hegnar Media. Foto: Eivind Yggeseth

