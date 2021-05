Burger King lanserer gourmet-burger

For første gang på mange år innfører Burger King en helt ny serie burgere. Konseptet introduseres med variantene The wild Bar’B’Que og The hot Avocado.

De nye burgerne er laget med premium ingredienser som ekstra tykt og saftig norsk storfekjøtt og luftig brioche-brød, i kombinasjon med blant annet syltet rødkål eller hot aioli.

Oppdateres med nye smaker

– Det er en klar trend at gjestene våre ønsker seg nye smaksopplevelser, og det er en stor begivenhet for oss å innføre en helt ny burgerserie. De nye burgerne består av de aller beste råvarene, og grilles selvsagt på åpen flamme for den ekte smaken av Burger King, forteller markedssjef i Burger King Norge, Heidi Moss i en pressemelding.

Gourmet Grill-serien vil jevnlig oppdateres med nye smaker.

– Konseptet skal hele tiden oppleves som nytt og spennende. Vi er opptatt av at gjestene våre alltid skal finne noe de liker hos oss, og er allerede i gang med å finne flere smakskombinasjoner som passer inn i gourmet-serien, sier Moss.

Alkoholfritt Mikkeller-øl

Markedssjef i Burger King Norge, Heidi Moss Foto: Burger King

I forbindelse med lanseringen, blir det i en begrenset periode mulig å kjøpe alkoholfritt øl fra Mikkeller på Burger King.

Burgerkjeden og det anerkjente danske mikrobryggeriet har inngått et samarbeid om den alkoholfrie ølen The King’s Cup (0,3%). Denne er tilgjengelig så langt lageret rekker.

– Vi er alltid på jakt etter de gode smakskombinasjonene, og nå er utvalget av alkoholfritt øl blitt veldig bra. Det gir oss nye muligheter til å matche mat og drikke. Akkurat nå har vi et begrenset opplag av en alkoholfrie Hoppy Wheat Ale. Så er vi spent på å se hvordan dette tas imot av gjestene våre, avslutter Moss.