Du bør derfor passe ekstra godt på drivhuset ditt de kommende dagene hvis du er bosatt på Nord-Vestlandet.

Drivhus er forskjellige, men konstruksjonen er svakere enn på vanlige hus. Da er det viktig å få snø vekk fra taket raskt ved snøfall, så huset ikke kollapser eller blir deformert.

- Når det er mer enn 7 cm snø på taket bør taket måkes, spesielt om snøen er våt. Vi anbefaler å måke jevnt på begge sider av drivhuset altså ikke en hel side av gangen, slik at vekten på taket er jevnt fordelt, sier Thore Fossheim, markedskoordinator i Grønt Fokus. Husk at trær og busker også kan bli deformert om tung snø ligger lenge - så rist snøen av før den blir for tung, advarer Thore Fossheim, i Grønt Fokusi en pressemelding.

Glasset i drivhus av god kvalitet er herdet og dermed sterkt og holdbart, så det knuser ikke lett, men hele drivhuskonstruksjonen kan ta skade av tung snø, og profilene kan bli skjeve og deformerte hvis de blir utsatt for mye trykk ovenfra.

Vær oppmerksom ved uvær

Forsikringsbransjen melder om små og store skader etter uværet Gyda for noen uker siden og trekker spesielt frem skader på tak, blant annet har vinden gjort skade på driftsbygninger og drivhus, særlig i Trøndelag og Møre og Romsdal.1 Fossheim i Grønt Fokus kan bekrefte dette.

- Vi fikk mange henvendelser fra fortvilte drivhuseiere etter uværet Gyda. Mange hadde sett seg lei dårlig kvalitet, og kom nå til oss for rådgiving på hva de faktisk trenger for å stå gjennom neste stormen. Vi anbefaler alltid kunder på Nord-Vestlandet å gå opp en kvalitetsklasse på drivhus, for å tåle det røffe klimaet.

Skader på drivhus dekkes ofte av innboforsikring, men husk at skader forårsaket av tung snø ikke blir ansett som en naturskade som storm eller flom, og dekkes derfor vanligvis ikke av forsikring.

Hittil i år er det meldt inn mer naturskader enn for hele 2021 til sammen, viser tall fra Norsk Naturskadepool.

Rundt 6500 bygningsskader er meldt inn til forsikringsselskapene i januar i år på grunn av storm og uvær.