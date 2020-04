Slik får du hage og balkong klar for sommeren

Våren er godt i gang, og nå skjer det mye på balkonger og i hagen.

Torsdag 23. april kl. 12 stiller vår hageekspert Espen Skarphagen i livesending her for å gi tips og råd til hva du bør gjøre med det som spirer og gror akkurat nå. Direkte fra Skarphagens flotte hage, vil han dele sine beste tips for en frodig hage eller balkong.

Har du spørsmål til Espen rundt hage og planter kan du sende dem inn allerede nå.

Espen svarer på spørsmålene dine om hage, planter og balkong. Foto: skarpihagen.no

Espen driver nettstedet SkarpiHagen.no. Her deler han tips, råd erfaringer og inspirasjon om alt som spirer og gror i hus og hage, samt dekorering. Han er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev og har hatt blomster og dyrking som hobby mesteparten av livet.

Du finner også Espen på Instagram.

