Slik unngår du at julehøytiden går opp i røyk

- Med desember øker brannfaren og vi er midt inne i en høysesong for boligbranner, advarer administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Han ber nå alle landets husstander sette brannsikkerheten høyt på dagsordenen i ukene fremover, både før og under feiringen av jul og nyttår.

- Det betyr kort og godt at vi alle må ta forholdsregler for å unngå brannfellene som er typiske for julemåneden, understreker Søtorp.

Høytid for glemte kokeplater



Som eksempler på slike brannfeller peker han først og fremst på uforsiktig bruk av levende lys og glemte kokeplater ved matlaging på komfyren. Feil bruk av elektrisk utstyr og utstrakt bruk av skjøteledninger er andre typiske brannfeller vi må unngå.

Tørrkoking og tørrsteking på komfyr skjer året rundt, men slike hendelser fører til ekstra mange utrykninger for brannvesenet i desember. Ifølge Søtorp er installasjon av komfyrvakt et effektivt tiltak for å hindre branner og branntilløp ved matlaging på kjøkkenet.

- Det har vært påbudt med komfyrvakt i alle nye boliger siden juli 2010. Kravet gjelder også eldre boliger dersom det legges opp ny kurs til komfyr. Vi mener alle bør ha en komfyrvakt på kjøkkenet uavhengig av boligens alder, poengterer Søtorp.

Levende lys er kos, men..



Uforsiktig bruk av levende lys har lenge vært en av de vanligste årsakene til branner i bolig. Advent, jule- og nyttårsfeiring bidrar til at bruken av levende lys går kraftig opp i desember. Levende lys skaper kos og god stemning, men bidrar også til brannfare.

- Regel nummer en er derfor å aldri gå fra levende lys. Den som tenner lyset, bør også ta ansvar for å slokke det. Lysene må dessuten plasseres i lysestaker av ubrennbart materiale og stå på ubrennbart underlag, understreker Søtorp.

Levende lys må dessuten ha god avstand til brennbart materiale som for eksempel gardiner, og ikke plasseres nær trekk. Av hensyn til brannsikkerheten mener Søtorp at LED-lys kan være et godt alternativ til levende lys.

Seriekoble røykvarslerne



Brannvernforeningens leder medgir at det kan være vanskelig å helgardere seg mot brann i hjemmet. Han ber derfor alle husstander være ekstra nøye med å kontrollere at boligen har røykvarslere og slokkeutstyr som fungerer.

- Har man flere røykvarslere, som det er krav til i boliger over to etasjer, bør disse være seriekoblet slik at de gir varsel samtidig, fremholder Søtorp.

Kilde: Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for de siste fem årene viser at det brenner mer i desember og januar enn ellers i året. Det brenner mer i bygninger og er flere branntilløp på komfyren i desember enn gjennomsnittet.