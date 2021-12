– Med høye strømpriser, hjemmekontor og noen kjølige vintermåneder foran oss, er denne utviklingen alarmerende, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure i en pressemelding.

Kuldegrader, utstrakt bruk av hjemmekontor eller hyttekontor og høye strømpriser gjør at mange tyr til vedfyring i ovn eller peis for å holde varmen i vinter.

Det fører også til økt risiko for boligbrann. Verisures egne tall viser at nesten halvparten (47 prosent) av boligbrannene så langt i vinter er relatert til vedfyring i ovn eller peis. Det er langt flere enn vanlig for årstiden og atypisk for resten av året der komfyrbranner og el-branner dominerer.

– Det er faktisk ikke sikkert du oppdager at du har hatt pipebrann før brannvesenet eller feieren inspiserer pipa i etterkant, forklarer sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen hos Verisure. Foto: Verisure

Klassisk pipebrann



Hovedbrannårsaken er klassiske pipebranner, som oppstår når brannfarlig tjære, kalt beksot eller løssot, på innsiden av pipa antennes av flammene fra ovnen eller peisen.

– Øvrige brannårsaker er vedkubber eller glør som faller på gulvet, samt stearinlys og andre gjenstander som smelter oppå peishyllen eller vedovner og skaper kraftig røykutvikling, forteller sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure.

Han tror også at det er langt flere pipebranner enn det som er registrert, for det kan brenne i pipa uten at man merker det.

– Det er faktisk ikke sikkert du oppdager at du har hatt pipebrann før brannvesenet eller feieren inspiserer pipa i etterkant, forklarer sikkerhetseksperten.

Frykter konsekvensene

Thorkildsen i Verisure frykter nå konsekvensene av vedfyringen etter hvert som kuldegradene kryper lenger ned på gradestokken i januar og februar. Hans beste råd for å unngå pipebrann og andre fyringsrelaterte branner er å være bevisst på å fyre trygt og riktig, samt å være til stede når man fyrer.

– Husk å bruke tørr ved, ikke fyll for fullt i ovnen eller peisen og sørg for god trekk. Unngå også å sette stearinlys og andre brennbare gjenstander oppå peishyllen eller vedovnen, sier sikkerhetseksperten, og minner samtidig om at det er huseiers ansvar å fyre trygt.

Røykvarslere redder liv

Selv om du følger «fyringsrådene» og er både forsiktig og årvåken, er det dessverre ingen garanti for å unngå brann i hjemmet.

– Slukking av branner bør man i de aller fleste tilfeller overlate til brannvesenet, så det absolutt viktigste er å få evakuert de som befinner seg inni boligen for å ivareta helsen og redde liv. Derfor er det livsviktig med røykvarslere, sier Verisures sikkerhetsekspert.

Har du røykvarslere som er overvåket døgnet rundt av en alarmstasjon, kan du være trygg på at en boligbrann med røykutvikling oppdages raskt. Med boligalarm fra Verisure har du røykvarslere som er optiske, trådløse og seriekoblede, og som varsler effektivt med både sirene og stemme i hele boligen.

– Hvis alarmen går, vil vår alarmstasjon umiddelbart kontakte de som er i boligen og tilkalle vekter og varsle nødetatene ved behov, slik at du kan føle deg helt, helt sikker, avslutter Thorkildsen i Verisure.