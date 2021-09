- Luftrenseren som kan hjelpe pelsdyrallergikere

- Vi vet at mange mennesker elsker dyrene sine, men lider av allergiske problemer, så vi utviklet et kjæledyrfilter for våre TruSens luftrensere. Det er et filter som er helt unikt i markedet ettersom det fanger opp partikler fra kjæledyr i luften og motvirker allergier, sier Marc Brion, kategorisjef Europe ACCO Brands i en pressemelding.

4 av 10 har kjæledyr



Ifølge pressemeldingen skal det finnes ca. 414.000 hunder og 535.000 katter i Norge, noe som betyr at nesten 40% av alle norske husstander har kjæledyr.

Det antas at cirka 15 prosent av befolkningen har allergi mot pelsdyr, og allergi mot katt er den mest vanlige. Hver tiende nordmann er allergisk mot katter, og dessverre er det hos barn at pelsdyrallergi er mest vanlig.

Det sies at det finnes allergivennlige hunder som puddel, bichon havanais og lagotto romagnolo. Mange ønsker å skaffe seg et kjæledyr, men det er vanskelig på grunn av allergi. Det blir enda verre når allergien oppdages etter at kjæledyret har flyttet inn og allerede er blitt et familiemedlem.

Ved pelsdyrallergi reagerer kroppens immunsystem på proteinet fra dyrets talgkjertler, hudceller, spytt, urin og proteinet setter seg fast i pelsen til dyrene.

Leitz TruSens kjæledyrfilter fanger opp disse partiklene i luften og gjør det dermed lettere for allergikere å beholde sine kjæledyr. Filteret består av tre forskjellige lag; et vaskbart forfilter, et HEPA-filter og et kullfilter.

- Fjerner også lukt



- Kullfilteret er laget av tusenvis av små pellets, og det fjerner også lukten som kjæledyr kan ha med seg. Forfilteret må vaskes omtrent hver tredje måned, og hele kjæledyrfilteret skiftes ut en gang i året. Det er en indikator på luftrenseren som viser når det er på tide å bytte, sier Brion i pressemelding.

Leitz TruSens (Z-2000 og Z-3000) er testet og kvalitetssertifisert av ECARF (European Center for Allergy Research Foundation) som kun sertifiserer produkter som oppfyller deres retningslinjer og kriterier for å motvirke allergier.

Leitz TruSens kjæledyrfiltre er tilgjengelige for alle TruSens -modeller. Overflaten på rommet du vil dekke avgjør hvilken av de tre modellene som passer best i hjemmet ditt. De to største Leitz TruSens -modellene har en unik SensorPod som registrerer luftkvaliteten og justerer rengjøringshastigheten deretter - helt automatisk. Deretter fordeles ren luft i to luftstrømmer gjennom rommet.

I tillegg til kjæledyrfiltre, er det to andre spesialfiltre for Leitz TruSens, allergi og lukt.