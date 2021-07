Det er viktig å sette seg grundig inn hvordan akvariet og dets økosystem fungerer dersom du vil unngå at Doffen og vennene hans dør.

Det er en grunn til at NRK hadde egne pausefisker som svømte rundt på TV-skjermen mellom de ulike programpostene på 60- og 70-tallet. For har du først satt deg ned og begynt å studere det som skjer på andre siden av glasset, vil du oppdage at tiden tikker av gårde mens du kjenner roen legge seg over deg.

– Mange tror fisk bare er hjernedøde skapninger, men det stemmer ikke. Mange av dem har en utrolig personlighet, som for eksempel kampfisk. De følger med på deg og er svært nysgjerrige av seg. Andre, som store klovnefisk, kan komme opp og kose med deg dersom du stikker fingeren din ned i akvariet.

Kampfisken er en tropisk ferskvannsfisk og en populær akvariefisk. Det er en labyrintfisk, noe som innebærer at den har evnen til å puste luft ved hjelp av et organ i hodet. Foto: h080 / Flickr.com / CC BY-SA 2.0

Morten Flagstad har jobbet mange år i dyre- og akvariebransjen, og er nå akvarist i Tropehagen. Han er opptatt av det faktum at man i likhet med hunder og katter kan få et spesielt forhold til fisk, og viktigheten av rett innstilling før anskaffelse av akvarium.

– Det er liv det også, akkurat som andre kjæledyr og husdyr. Det er ingen vits å skaffe seg akvarium hvis man ikke har anledning til å bruke tid på å ta seg av det, sier han til ABC Brand Studio.

Skal du skaffe deg akvariefisker så må du være sikker på at du har tid til rådighet. Et akvarium trenger jevnlig stell, både utvendig og innvendig. Foto: Colourbox.com

Selv var Flagstad ti år gammel da han fikk sine første fiskeslag av sin stefar som selv bygget akvariet . Siden har han hatt akvarium og dam i store deler av sitt voksne liv.

– Det var opplevelsen av å sitte og følge med på fiskene som gjorde at jeg ble så trollbundet. Jeg husker da noen av fiskene fikk levende unger. Da sto jeg der og talte yngelen hele natten gjennom.

Akvarieverdens svar på Rolls Royce

Et akvarium er det ideelle alternativ for de som ønsker seg dyr, men som er allergisk mot pels og/eller fjær. Det spiller heller ingen rolle om du bor i leilighet eller stort hus – det finnes alltid plass til et akvarium så lenge du holder det unna direkte sollys, samt at akvariet er i vater. Ikke lukter det stort, og du trenger ikke ta fiskene med ut på daglige lufteturer.

Guppy er en populær akvariefisk. De har også blitt benyttet i biologisk bekjempelse av malariamygg. Foto: Colourbox.com

Det kommer neppe som en vannbombe at det mest essensielle på utstyrsfronten er selve akvariet. Og du gjør det mye enklere for deg selv – for ikke å glemme tilværelsen tryggere for fiskene – dersom du går til innkjøp av en solid og kvalitetssikker modell.

– Det er en del billige merker der ute som jeg ikke vil anbefale, og da i alle fall ikke å kjøpe brukt . Det er jo en god del vann som skal i et akvarium. Dersom de ikke står hundre prosent i vater, er det stor risiko for at de kan komme til å sprekke, advarer Flagstad.

Danske Akvastabil er ifølge ham for selve Rolls Royce å regne innen akvarium. De lager akvarium i ulike varianter og prisgrupper. Og selv om høy pris sikrer den beste kvaliteten, så vil han si at også de rimeligere variantene langt på vei overgår konkurrentene.

– Selv har jeg fire akvarium av dette merket, og det eldste er fra 1970-tallet, ingen av dem har hatt lekkasjer. Det sier sitt at både glass og silikon er av en sånn kvalitet at akvariet faktisk kan gå i arv.

Dette må du tenke på før du plasserer akvariet ditt Før du i det hele tatt tar inn et akvarium i hjemmet ditt, bør du ha grundig evaluering av hvor du skal plassere det. For i motsetning til bokhylla eller godstolen, står du ikke nødvendigvis fritt til å kunne sette det opp der du helst vil ha det. – Det er svært viktig at akvariet plasseres på så flatt underlag som mulig, du må forsikre deg om at det er i 100% vater før du begynner fylle det med vann. Hvis ikke vil du få for mye press på den ene siden og da øker sjansen for at det til slutt sprekker eller begynner lekke i silikonskjøtene. Det kan ifølge Flagstad lønne seg å ha en egen akvariematte under de rimeligste variantene, mens på de større er ikke dette nødvendig. Et annet tips verdt å notere seg bak øret, er å ikke glemme understellet når du skal kjøpe akvarium. Et akvarium på 150 liter og mer bunnlag og stein kan fort komme opp i en vekt på et par hundre kilo. Da sier det seg selv at ikke alle møbler er bygget for den typen vekt. I slike tilfeller kan det være en god idé å se på utvalget av møbelakvarier. – Det finnes mange flotte løsninger når det kommer til møbelakvarium. Men det viktigste er som sagt å huske at det må være i fullstendig vater, forteller eksperten før han fortsetter: – I tillegg bør det ikke stå et sted der det blir utsatt for direkte sollys. Da vil temperaturen i vannet øke og du vil få algevekst som kunne vært unngått. Det kan være vanskelig å bli kvitt en del alger når de først har fått fotfeste . Det fungerer med andre ord dårlig å plassere det i eller overfor vinduer, men det gjør ingen ting om kveldssola så vidt skinner på det.

Myten om bakterier

Ferdige akvariepakker med alt utstyr er noe de fleste akvarieprodusenter i dag tilbyr. Disse er ofte av en litt lavere kvalitet enn de større akvariene, de er også en del mindre og kan passe godt for barn over ti år som får sitt første akvarium.

Oppdrettere har utviklet en mengde fargevarianter den populære akvariefisken platy.. Foto: Monika Korzeniec / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

– I tillegg ville jeg kjøpt en håv til å fange fisken i og til å plukke opp planterester med dersom du har planter i akvariet. Sist, men ikke minst, er det viktig å gå til innkjøp av en solid slange som du trenger til å rengjøre akvariet ditt med og for å skifte vann.

Det er mange som ikke er klar over at fisk ikke kan leve i vannet som kommer ut av springen. Derfor er det viktig å ha etablert en bakteriekultur som fisken skal leve i. Dette er noe man får kjøpt og som lever i filtrene.

Hvorfor akvarium og ikke bolle? En bolle har veldig liten overflate i forhold til volum, noe som raskt gir for lite oksygen i vannet. De fleste boller er dessuten for små for fisk. Foto: Colourbox.com

Flagstad forteller at det har oppstått en myte om at bakterier lever i vannet, men det er altså ikke tilfelle. Selvfølgelig er det bakterier i vannet, men de bakteriene som gjør et akvarium levelig for fisk, lever i filtermaterialet i pumpen.

– En tabbe mange gjør i starten, er å ta ut filteret og skylle det i vannet fra springen. Da vil akvariet aldri komme skikkelig i gang. Filteret bør skylles i akvarievann. I ferskvann har du ulike typer filtrering du kan velge mellom, alt etter hvilken fisk og størrelse på akvarium.

Størrelsen teller

Som med mye annet her i livet, spiller størrelse en viktig rolle. Det inkluderer akvarier, der regelen er at jo mindre akvariet er, desto vanskeligere er det å holde vannkvaliteten optimal.

En av de vanligste fellene Morten Flagstad ser folk går i når de skal kjøpe sitt første akvarium, er at de starter med et som er for liten i størrelse. For jo mindre det er, desto vanskeligere blir det å holde vannet levelig for fisk.

– Et lite akvarium betyr mer arbeid siden du dermed må skifte vannet langt hyppigere. Til de som skal kjøpe sitt aller første akvarium, vil jeg derfor anbefale å kjøpe et på omkring 200 liter. Da slipper du å bytte vann hver uke.

Størrelsen på et akvarium avhenger i stor grad av hvor mye fisk du tenker å ha i det.

– Jeg vil si at det er størrelsen på pumpa, antall fisk og hvor mye mat man gir dem som spiller inn på hvor mye arbeid det er å ha et akvarium. Fisk skiter i vannet og dermed svømmer de rundt i egen avføring. Men hvis du har en solid akvariepumpe så går det rett inn i filteret. Samtidig sørger filteret for nødvendig sirkulasjon slik at fiskene får oksygen å puste i.

Les deg opp før du velger saltvann

Når det gjelder akvariepumper, er det tyske Eheim som er den ledende produsenten. Deres pumper er av veldig høy kvalitet og har ifølge Flagstad forbausende lang levetid dersom de rengjøres og behandles på en skikkelig måte.

– Eheim lager så og si alt av akvarieutstyr man skulle måtte trenge til hobbyen. Alt er av god kvalitet. Vil man ha utstyr som varer, lønner det seg helt klart å gå etter Eheim-produkter, forklarer Flagstad.

Hvis du skal skaffe deg saltvannsakvarium, bør du ha lest deg opp en del før du begynner. Det er nemlig langt mer å skulle sette seg inn i sammenliknet med ferskvann.

– Blant annet vil du ha behov for å kjøpe inn mer utstyr. Det er også vanskeligere å anskaffe både fisk og andre levende vesener som hører hjemme i saltvann her til lands, og da også mye dyrere.

NB: Det er verdt å notere seg at det ikke er lov å selge fisk på nett i Norge – det må kjøpes i en fysisk butikk.