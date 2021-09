Framtidens byer trenger smarte løsninger som gjør det enkelt å bo i by for alle. Wanda har utviklet en egen løsning for OBOS-medlemmer som enkelt kan låse opp sin digitale bod med medlemsnummeret og slik få mulighet til gratis oppbevaring av to esker.

– Medlemmene velger selv hvilke ting som skal oppbevares og hvor lenge. Tjenesten er enkel å bruke - du kan begynne med å sende en boks for å frigjøre litt plass, og alt blir selvfølgelig både hentet og levert på døren, forklarer daglig leder i Wanda, Lars Syse Christiansen, i en pressemelding.

– Midt i blinken



– For oss handler innovasjon om å utvikle tjenester som skaper reell verdi for medlemmene våre, og vi håper og tror at mange vil benytte seg av muligheten til å få tilgang til litt ekstra bodplass gjennom den digitale løsningen. Vi jobber hele tiden med å finne nye og nyttige tilbud, og har tro på at dette vil være midt i blinken for mange, sier direktør for medlemsvirksomhet Clarisse Aase Ovrum i OBOS.

OBOS-tilbudet vil i første omgang tilbys til mer enn 300.000 medlemmer i Oslo, Akershus, Stavanger og Sandnes som foreløpig er de stedene Wanda leverer den nye bodtjenesten.

Wanda ble lansert i Oslo høsten 2020 og gir kundene sine enkel tilgang til plassen de trenger, når de trenger det. Selskapet benytter ubrukte sentrale lokaler for å levere effektive og bærekraftige lagre. Det er enkelt, trygt og rimelig, og en viktig bidragsyter til fremtidens bærekraftige byer.

– Enklere å bo i byen



– Da vi startet Wanda var målet å gjøre det enklere å bo i byen gjennom å gi alle rimelig og fleksibel tilgang på ekstra plass, og gjøre det enklere å ta vare på de tingene vi allerede har. Løsningen for OBOS er den første nyheten denne høsten, men plattformen vi bygger rommer mye og nye tjenester er på vei, forklarer Karin Berg, vekstsjef i Wanda.

Med fire lokasjoner i drift, flere tusen gjennomførte bestillinger og frigjort plass verdt over 200 millioner, har Wanda hatt en knallstart i Oslo og Stavanger. Nå gjør selskapet klart for videre ekspansjon:

– Vi har en rask skalerbar forretningsmodell som vi nå forbereder for internasjonalisering, men først gleder vi oss til å ta imot mange OBOS-medlemmer, avslutter Berg.