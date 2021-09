Hver skriver kan skilte med en rekke profesjonelle spesifikasjoner, inkludert trådløs tilkobling, LCD-berøringsskjermer og høy utskriftshastighet, alle designet for at du raskt og effektivt skal kunne skrive ut og skanne dokumenter av høy kvalitet. Serien bruker også høytytende patroner som bidrar til betydelig lavere utskriftskostnader for brukerne.

– Dagens hybride arbeidsstyrke og eiere av mindre foretak trenger rask, pålitelig og kostnadseffektiv utskriftsteknologi som bidrar til å etablere, bygge og skape vekst i virksomheten – og Brother sin blekkskriverserie for hjemmekontoret er den perfekte følgesvenn, sier Henning Elkjær, Nordic Marketing Director & Sales Director i Danmark, i en pressemelding.

– Maskinene er kompakte, har stilig design og glir sømløst inn i den moderne husholdningen. Vi er begeistret over å kunne tilby dem i en tid der så mange av oss bruker mye mer tid hjemme, sier Elkjær.

En av modellene inngår også i en stadig større serie av All In Box-modeller – en utskriftspakke som skal hjelpe brukere med å arbeide mer effektivt og redusere utskriftskostnader ytterligere. Denne uslåelige pakken inneholder alt som er nødvendig for å bruke skriveren i tre år, inkludert tre års forbruk av blekk, med høytytende medfølgende blekkpatroner.