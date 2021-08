Antallet rørbrudd og lekkasjer fra vanntilkoblede kjøleskap og kaffemaskiner hjemme øker, viser forsikringstall fra Finans Norge. I fjor var det 4542 vannskader som skyldtes vanntilkoblede maskiner i norske boliger og hytter. Det er en økning på nesten 150 fra året før. Økningen bare fortsatte i første kvartal i år, med 1031 skader mot 929 i samme periode i fjor.

Lekkasjer fra vanntilkoblede maskiner utgjorde i fjor vannskader for 201 millioner kroner hos private.

– Fordelen med mange på hjemmekontor under coronatiden har vært at rørbrudd og vannskader oppdages raskt. Ulempen er at stadig flere får kjøleskap med isbitmaskin og halvproff kaffemaskin som er koblet til vann, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If i en pressemelding.

– Oppvaskmaskiner på kjøkken uten sluk må ta sin del av skylden for vannskadene, men vanntilkoblede kaffemaskiner og kjøleskap blir det bare flere og flere skader fra fordi så mange nå har dette hjemme. Jeg mistenker at en del brukte feriepengene sine i fjor på å kjøpe en råtass av en kaffemaskin til å ha på hjemmekontoret. Der er det i alle fall mulig å møte seg selv i kaffeautomaten, sier han.

Ifølge Sigmund Clementz i If er lekkasjestoppere og vannsensorer viktige våpen for å redusere vannskader på kjøkkenet.

– Da får du raskt beskjed om at noe er på ferde, og vannet stoppes slik at skaden ikke blir så stor som den kunne blitt. Det kjedelige med vannskader i flermannsboliger, bygårder og blokker, er at én eller flere naboer ofte også blir rammet, sier han.