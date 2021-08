Stressless-stolen fyller 50 år – hadde sitt beste år i fjor

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Vi snakker selvsagt om Stressless, som ble lansert i 1971. I dag går nærmest all produksjon til det store utland. Få andre norske designeksporter kan måle seg med serien møbler fra Sunnmøre hva gjelder merkevare.

– Når det gjelder en enkelt modell er det jo ingen som kan måle seg med Peter Opsviks Tripp Trapp fra Stokke, men det er nok Ekornes som har det største tallet om vi regner hele Stressless-kolleksjonen totalt, sier designhistoriker Mats Linder.

I GAMLE DAGER: Fra produksjonen av Stressless Original. Foto: Ekornes

Godstolen

Den første patentsøknaden for varemerket som skulle hete Stressless ble innsendt av Svane Møbler i 1970. Selskapet fikk sitt nåværende navn, Ekornes AS, i 1979.

Fabrikken på Sykkylven på Sunnmøre ble grunnlagt av Jens Ekornes i 1934. Opprinnelig var de best kjent for sine madrasser. I 1947 startet de møbelproduksjon. Stressless var det som skulle bli deres aller største kreasjon. En nokså eventyrlig, norsk oppfinnelse.

I dag står produktene fra Stressless-merkevaren for nær 75 prosent av Ekornes' globale omsetning. Og salgstallene er i milliardklassen.

Hva var egentlig greia? En stol som kunne justeres av en persons kroppsvekt alene. Du trengte altså ikke fikle med og skru på et utall justeringsknapper (eller være prisgitt til en enkelt sitteposisjon) for å sitte komfortabelt foran TV-apparatet mens Kongens nyttårstale blafret på glasskjermen – i farger for første gang – i 1971.

1974: Stressless Original. Foto: Stressless

– Glidesystemet har vært kjernen i Stressless fra starten av. Konstruksjonen er basert på glidesko som følger en glidebane. Sistnevnte har en svak kurve, og det gjør at setet beveger seg når du tar bak ryggen. Uansett hvordan du sitter i produktet har du en ergonomisk riktig vinkel. Det var revolusjonerende, sier Svein Lunde.

Han har markedsført Stressless i over 25 år og jobber i dag som Ekornes' internasjonale markedsdirektør.

– Navnet Stressless har vi hatt siden starten. På 70-tallet var «stress» blitt et slags moteord. På samme tid kom TV-en i alle hjem. Før satt man sammen hjemme i en salong. Nå skulle alle plutselig snu seg samme veien – mot TV-en. Det så folkene i Ekornes. Det er litt artig at de her, inne i en liten bygd på vestkysten, plutselig tenkte globalt. «Stressless» var helt i tråd med behovet for en hvilestol, sier han på telefon fra kontoret.

Made in Norway

Den originale rammen var i stål. Polstret med skumgummi og svøpt i skinn. På mange måter et møbel som var som skapt for TV-tittingens storhetstid. Kanskje det er derfor amerikanerne elsket og fortsatt elsker Stressless. Men det er først i den senere tid at USA har tatt den største delen av markedskaken.

– De første kundene til å bestille stolen i 1971 var faktisk varehuset Harrods i London, etter at deres innkjøpere så stolen på en møbelmesse på Sjølyst.

I dag er USA det største enkeltmarkedet, etterfulgt av Sentral- og Sør-Europa, Storbritannia og Asia.

– Det er ikke så mange nordmenn som vet hvor globale vi er. Stressless selges i over 40 land. Godt over 95 prosent av produksjonen går til utlandet. En undersøkelse vi gjorde viste at over 85 millioner mennesker kjenner til merkevaren world-wide, proklamerer Lunde.

LANG ERFARING MED STRESSLESS: Svein Lunde har jobbet i Ekornes i over 25 år. Nå er han deres internasjonale markedsdirektør. Foto: Ekornes / Stressless

Siden 70-tallet har det gått både opp og ned med økonomien for den norske møbelprodusenten. Frem til midten av 80-tallet gjorde Ekornes en rekke oppkjøp og utvidet driften, før det i andre halvdel av samme tiår ble nedgangstider. Fra 1985 til 1991 gikk selskapet med underskudd. I 1992 hadde de endelig pluss i margen igjen, med det Lunde omtaler som en ganske bratt vekstkurve.

I fjor omsatte selskapet for nær 3,5 milliarder kroner, hvilket var mer enn forrige økonomiske topp i 2010, for ikke å nevne opp 10 prosent fra 2019. Stressless-kolleksjonen stod for nær 75 prosent av dette. Det var et rekordår for både selskapet og hvilestolen.

– Dette er «home nesting»-effekten, som har vært et globalt fenomen gjennom corona, sier Lunde og forteller at 2021 også ser ut til å bli et godt år med ordrestørrelser de tidligere ikke har sett, hvor de kjører det de kan av overtid og ekstra skift for å ta unna etterspørselen.

– Hvorfor elsker spesielt amerikanerne produktet?



– Vi har jobbet systematisk med å tilpasse design til spesifikke regioner. Det er også derfor alle stolene kommer i tre forskjellige størrelser. Small, medium og large. I USA liker de store møbler, mens i enkelte europeiske markeder skal det være nett og sleek.

SLO IKKE AN: Stressless Split fra 1985. Foto: Foto: Ekornes / Stressless

Utvidelse

Opp gjennom de nå 50 årene har stolen fortsatt sin utvikling. I 1981 kom Plus-systemet, og Original-stolen gikk ut av produksjon rundt samme tid.

– Når du bøyer deg tilbake fikk du da fastere korsryggstøtte og en hodestøtte som fulgte etter.

Senest i år ble det lansert en ny Stressless med massasje- og varmefunksjon. Den er først introdusert i Europa og USA, og Asia står for tur. Den aller best solgte modellen er imidlertid en av de enkleste: Mayfair. Det er ikke usannsynlig at det er en slik stol du ser for deg når du tenker på Stressless. Store, godt polstrede skinnputer og understell i formbøyd finér.

Stressless-kolleksjonen inkluderer forøvrig nå også både sofaer og spisestuer.

– Emily-sofaen har eksempelvis solgt utrolig bra i USA.

Ikke alle modeller har solgt like bra. Lunde forteller at noen stoler har gått ut av produksjon som følge av moderniseringer og utvikling. Andre solgte rett og slett mindre enn selskapet forventet og måtte vike for andre, mer lukrative satsinger.

– Vi har jo kanskje ikke alltid vært interiørdesignerens yndling. Vi har hatt høy markedspenetrering, men den har kanskje vært litt sett ned på. I 2006 vant vi imidlertid en designpris for modellen Jazz. Den hadde et annet formspråk og nytt understell, og plutselig fikk vi litt mer gehør i fora med interiørfolk. En milepæl sånn sett, sier markedsdirektøren.

Han forteller videre at de beregner produktenes levetid til å være mellom 20 og 30 år.

– Det setter store krav til kvalitet og produktdesign.

En av variantene som tilsynelatende ikke solgte spesielt godt var den postmoderne finurligheten Split fra 1985. Den hadde et nytt og tidstypisk 80-tallsdesign, men ble tatt ut av sortimentet etter kort tid.

Oppkjøpet

I 2018 ble Ekornes kjøpt opp av en kinesisk aktør. Prisen var 5,1 milliarder kroner. Kjøperen var Qumei Home Furnishing Group, børsnotert i Shanghai, hvor majoritetseier er grunnleggeren og styreleder Ruihai Zhao. Zhao har selv bygget opp Qumei til et møbelimperium i hjemlandet over en periode på 30 år.

Kjøper du en Stressless-hvilestol i dag er den imidlertid fortsatt «Made in Norway».

– Komponentproduksjonen har vært automatisert siden 90-tallet. Stressless-produksjonen er jo i Norge i dag, men etterhvert har vi fått en supply chain med produksjon i både Litauen og Asia. I Power-modellene er det for eksempel innkjøpte elektroniske komponenter, så vi er ikke 100 prosent vertikalt integrert lenger. Når det er sagt har vi fortsatt 1.200 dedikerte ansatte bare i Sykkylven og fabrikkene rundt, forteller markedsdirektøren.

I GAMLE DAGER: Eldre bilde fra produksjonen på Sykkylven. Her sys trekket. Foto: Ekornes

Samleverdi

Interiørinteresserte har også latt seg fascinere. På Finn.no er gamle Stressless fra 70-tallet avertert til priser fra et par tusenlapper til opp mot femsifrede beløp.

