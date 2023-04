Hvis målet er å gi kvinnen orgasme, er denne sexstillingen best

Vaginal orgasme er en orgasme som fremkalles ved at livmoren dyttes mot dypet og/eller av at skjedens fremre vegg stimuleres, skriver Store Medisinske Leksikon. Det er ikke alltid like lett for kvinner å oppnå orgasme som det er for menn, og ikke alle kvinner kan oppnå orgasme kun ved vaginal penetrering. Da kan det hjelpe med stimulering av klitoris.

For å finne ut av hvilken sexposisjon som har størst sjanse for å gi kvinnen orgasme, har forskere fra den gynekologiske klinikken New H Medical i New York undersøkt hvilke sexposisjoner som best stimulerer kvinnens klitoris og gir økt blodgjennomstrømning i kvinnens sensitive organ.

De fant en klar vinner.

Pute gjør susen

Forskerne analyserte fem klassiske sexposisjoner. Ansikt til ansikt med kvinnen på toppen, kvinnen sittende på toppen (cowgirl), hundestillingen (doggystyle), hvor kvinnen penetreres bakfra i en knestående posisjon, og to forskjellige versjoner av misjonærstillingen. En med en pute under kvinnens bekken og en uten pute.

Med hjelp fra et frivillig par som var villig til å utføre samleie i de fem posisjonene, kom forskerne fram til en konklusjon.

Fremgangsmåten var som følgende. Paret utførte samleie i en gitt posisjon. Før og etter hvert samleie, ble kvinnens klitoris skannet med ultralyd for å måle blodgjennomstrømningen. Misjonærstilling med en pute under kvinnens bekken ga ifølge forskningen best stimulering av klitoris og økt blodgjennomstrømning, og ble derfor kåret til orgasmevinneren.

I misjonærstilling er klitoris i kontakt med mannens hud, og støtene fra mannen øker blodgjennomstrømningen. Det er ikke påbudt med en pute under kvinnens rumpe og korsrygg, men det skal øke effekten.

Hold deg unna «doggy»

Og nå som du har fått denne verdifulle kunnskapen, kommer et tips til. Denne sexposisjonen trenger du ikke prøve i det hele tatt, om målet er å gi kvinnen orgasme.

Hundestillingen, kanskje bedre kjent som «doggystyle», har ingen effekt. I denne posisjonen stimuleres klitoris minimalt, og skanninger viste en nærmest uendret blodgjennomstrømning i klitoris etter ti minutter med samleie.

Selv om misjonærstillingen kom seirende ut, viser studien også at det er god kontakt mellom klitoris og mannens hud når kvinnen sitter på toppen. Trykket på kvinnens bekken er også i samme retning som støtene, noe som øker blodgjennomstrømningen.