Tidligere har forskere ment at en kvinnes eggløsning kan merkes av andre ved at hun endrer oppførsel, utseende og lukt.

I tillegg antas det at kvinner som har eggløsning har større fokus på å se attraktiv ut, og er mer mottakelig for oppmerksomhet fra menn. Derfor har forskere ment at kvinner med eggløsning kan ha en fordel når det gjelder dating.

Ved å holde 15 speed-dating arrangementer med til sammen 262 heterofile single, har psykologiprofessorene Karen Wu og Chuansheng Chen undersøkt om dette er tilfellet.

Studien ble først omtalt på nettstedet Psychology Today.

Ikke mer attraktive, men mer åpen for ny date

Etter en speed-date fikk deltakerne en spørreundersøkelse hvor de skulle krysse av for om de ville ha en ny date med vedkommende. Hvis begge krysset av for ja, ble det en date nummer to.

I tillegg måtte deltakerne vurdere speed-date partnerens fysiske attraktivitet, hvor attraktiv de fant kroppslukten og hvor mye de hadde lyst på vedkommende.

Ingen eller ubetydelig effekt



Resultatene viste at kvinner nærmere eggløsning ikke fikk flere tilbud om ny date, eller scoret høyere på attraktivt utseende eller kroppslukt.

Det viste seg derimot at det var litt mer sannsynlig at kvinner nærmere eggløsning ville tilby menn en ny date. Men merkelig nok vurderte de ikke menn som mer attraktive.

Selv om resultatene ikke kan utelukke at kvinner med eggløsning er litt mer attraktive, så indikerer de at eventuelle effekter det kan ha sannsynligvis er veldig små, og for det meste ubetydelige i interseksuell konkurranse.