I årene mellom 1972 og 1982 var ABBA et av verdens desidert mest populære popgrupper. Suksessen fortsatt i flere tiår etter at medlemmene gikk hvert til sitt, og fortsatt blir deres musikk mye spilt over hele verden.

I 2018 gjorde gruppen et uventet comeback. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad gikk i studio og spilte inn to nye sanger.