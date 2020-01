Priser Maud Angelicas tale: – Viktige ord til de som sliter med livet

– Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei, sa den eldste datteren til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise, Maud Angelica.

16 år gamle Maud Angelica talte med klar røst. Om tapet og sorgen og savnet. Og om selvmord og det å slite.

Terese Grøm er generalsekretær i Leve – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord. Foto: Leve

I minnetalen i Oslo domkirke trakk hun spesielt fram at det alltid finnes en utvei for alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse eller selvmordstanker.

– Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp og ting kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også, var 16-åringens budskap til mennesker som sliter.

– Viktig tale

– Dette er mennesker i privat sorg, som har åpnet opp så vi får se og høre. Det står det respekt av. Det var viktige ord hun sa, ord som gikk ut over hennes eget tap, hun strekker også ut ord til andre. Hun sier noe om fortvilelsen andre etterlatte sliter med, over å miste det umistelige, sier Terese Grøm til ABC Nyheter.

Grøm er generalsekretær i Leve – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord.

– Veldig mange som begår selvmord, tror de er en byrde for de rundt seg. Maud Angelica var veldig tydelig på at slik er det ikke. De rundt sitter tilbake med bare stort savn og sorg.

– Talen var veldig direkte, åpen og tydelig, med et sterkt budskap om å be om hjelp hvis du sliter med livet. Budskapet gikk kraftig ut til det norske folk, og blir forhåpentligvis tatt imot av mange, sier Grøm.

– En av norsk offentlighets sterkeste taler

På sosiale medier er kjente og ukjente fulle av lovord etter 16-åringens tale ved sin fars båre.

«Så utrolig sterkt at Maud Angelica benyttet anledningen til å snakke om alle dem som sliter», skriver Redaktørforeningens Reidun Kjelling Nybø på Facebook.

«Ari Behns eldste datter holdt i dag det som må være en av norsk offentlighets sterkeste taler. I sin egen fars begravelse, foran verden, ba Maud Angelica på sine knær om at de som sliter, skal søke hjelp. Ordet pårørende vil aldri være ansiktsløst igjen », skriver Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset på Twitter.

Se hele talen her:

– Savnet deg så mye



– Jeg har ikke sett deg på to uker, og jeg har allerede savnet deg så mye, sa Maud Angelica (16) i farens bisettelse.

Hun hadde sin mor prinsesse Märtha Louise ved sin side.

– Vi skulle egentlig feire jul sammen, og jeg hadde gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen. Og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen min av deg hittil, sa Maud Angelica.

Hun viste fram en tegning hun laget av faren, og som hun egentlig skulle gi ham til jul. Hun fortalte at hun hadde brukt ti timer på å tegne den.

Hun sa at faren alltid ga henne de beste komplimentene om kunsten hennes.

– Du brukte så fine store ord, og fikk oss barna til å føle at vi kunne bli noe og gjøre hva som helst, sa Maud Angelica.

– Utrolig sterkt

En tydelig preget statsminister Erna Solberg (H) synes Behns bisettelse var en rørende opplevelse og beskriver Maud Angelicas tale som utrolig sterk.

– Det var nydelig, flott og ikke minst utrolig sterkt å klare å gjøre det så kort tid etter at faren har tatt sitt eget liv, sier en tydelig preget Solberg til NRK utenfor Oslo domkirke fredag ettermiddag.

– Det viser en jente som har fått mye kjærlighet og styrke opp gjennom livet sitt, fortsetter hun.

Solberg tok selv opp selvmordsproblematikken i sin nyttårstale, etter at Behn valgte å avslutte livet 1. juledag.

– Jeg tror kanskje hun trenger bedre gjennom med budskapet om at du er nødt til å be om hjelp, for det er folk som er glad i deg. Det tror jeg er det viktigste vi sier til alle folk.

Hun beskriver bisettelsen som en både rørende og sterk opplevelse.

– Det tror jeg alle følte. Det var et sterkt farvel fra en familie som var utrolig glad i Ari Behn, og resten av oss ble rørt inn til sjelen.

Njie: – Talen har reddet liv

Trond Giske, nær venn med Ari Behn og fadder til Maud Angelica, syns faderbarnets tale var klok og rørende.

– Den var veldig rørende og utrolig sterkt av en 16-åring som tar avskjed med sin pappa. Samtidig også utrolig klok når hun tar det store blikket og ser at det finnes andre som sliter og som kanskje trenger å høre akkurat nå at det finnes hjelp å få, sier Giske.

Journalist og programleder Haddy Njie, som er gift med Giske, tror 16-åringens sterke tale i farens bisettelse har reddet liv.

– Hun klarer med en slik kraft å stå der i sårbarheten sin og sorgen sin, og likevel se andre. Hun ser at dette skjer hver dag, og at det finnes mennesker som akkurat nå sitter og ikke ser noen annen utvei. Jeg er sikker på at hun med den talen hun valgte å holde i dag, og med den kraften hun holdt den med, har reddet liv og har forandret menneskers liv, sa Njie til NTB etter bisettelsen.

– Bisettelsen kommer til å bety noe



– Det ble oppfordret til at folk som har det tungt, skal søke hjelp. Så jeg tror at dette er en bisettelse som faktisk kommer til å bety noe, sier forfatter og venn av Behn, Unni Lindell, til NTB.

Hun legger også vekt på viktigheten av at de som sliter og opplever mørke tanker, må tørre å be om hjelp i tide.

– Det er viktig å klare å se at det er lys i tunnelen, sier hun.

Hun trekker videre fram at det var en rolig og vakker bisettelse og mener pressen bør være varsom mot dem som står igjen.

– Jeg har også lyst til å si at disse tre jentene som har mistet pappaen sin, fortsatt har en mamma igjen som kanskje pressen kan være litt snillere mot.

Lindell beskriver Behn som en hedersmann og en morsom, spennende og sprudlende person.

– Rett og slett et fantastisk menneske, sier hun.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.