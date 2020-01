Minnes Ari Behn: – Jeg vil huske ham som en stor og god klem

De første menneskene dukket opp allerede klokken 05.50 for å få plass i Oslo domkirke under Ari Behns bisettelse. Like før dørene åpnet klokken 12 strakte køen av mennesker seg langt nedover Karl Johan.

ABC Nyheter snakket med flere personer i som var møtt opp for å hedre Behn. Noen kjente ham svært godt, andre hadde aldri møtte ham. Alle vil huske ham som en varm, åpen og snill person.

Sverre Garpestad var en god venn av Behn, og vil huske ham for hvor god han var til å se hvert enkelt menneske han møtte.

– Jeg minnes ham som en veldig god person. Jeg minnes humoren, replikkene, de gode diskusjonene. Det kjekke språket hans, og kommentarene som kunne blåse deg helt av banen. Han var snill med alle. Jeg har aldri hørt ham si et skeivt ord til noen, sier Garpestad.

– Vi har bare gode minner med Ari, så dette er umåtelig trist.

Han husker godt hvor gøy Behn synes det var å stå på vannski da de to var sammen i Langesund for et par år siden.

– Han tok baklengs salto, sto på en ski og ville alltid ta en tur til. Han var som en lite unge, full av glede. Det er det beste minnet jeg har med Ari, da han lå og plasket uti der.

– En veldig trist dag

Kunstner Espen Eiborg har mistet en av sine nærmeste venner og samarbeidspartnere gjennom flere år. De har hatt seks kunstutstillinger sammen.

– Jeg har kjent mannen i 30 år. Dette blir en verdig og veldig trist dag. Jeg merker følelsene kommer nå. Jeg har holdt dem på avstand noen dager. Dette blir en sterk opplevelse, sier Eiborg til ABC Nyheter i forkant av bisettelsen.

Han synes det er sterkt og rørende å se hvor mange mennesker som har møtt opp utenfor domkirken, og hvor mange som har hyllet Behn etter hans bortgang.

– Jeg synes det er flott at han får den verdigheten og oppmerksomheten han faktisk fortjener. Han har gjort mye som folk har kritisert, men nå blir han hedret.

– Jeg vil huske ham som en stor og god klem og et varmt smil.

Ari Behn sammen med sin venn og kollega Espen Eiborg under God morgen Norges 25-årsjubileum 24. oktober. Foto: Thomas Andersen / Tv 2 / TV 2

– Plagsomt at folk dømte ham

Monica Giske Samony har en datter som går i klasse med en av Ari Behns og Märtha Louises døtre.

– Vi har hatt veldig mange fine møter med Ari. For meg er det kjempeviktig å være her i dag. Han er en av de varmeste og vakreste menneskene jeg har møtt, sier hun til ABC Nyheter.

Samony skulle ønske Behn hadde fått mer av den kjærligheten fra det norske folk mens han levde, som han nå får etter sin død.

– Jeg synes det var plagsomt at det var så mange som dømte ham, mens jeg visste hvor god og varm han var.

Christian Mo har aldri møtt Ari Behn personlig, men den fargerike kunstneren har alltid vært et av hans største forbilder.

– Jeg er her for å hedre vår generasjons kunstner. Et geni. Alt han har gjort fra han debuterte i rampelyset i 1997 til nå. Han har vist at livet er for de levende og de som tør å drømme og tenke, sier Mo.

Også han er lei seg over noe av den behandlingen Behn fikk i offentligheten.

– Jeg synes litt synd på ham for hvordan pressen og mennesker behandlet ham den første tiden. For meg er det viktig å støtte opp om det å være tøff og annerledes.

