Norske Espen har i 26 år vært små øystaters mann i klimaforhandlinger

I ni år var det Espen Rønneberg som forhandlet klima, miljø og andre spørsmål i FN på vegne av vesle Marshalløyene. Nå har han gjort Samoa-boer av seg og hjelper mange øystater i klimakampen.

KATOWICE, POLEN (ABC Nyheter): Tidlig på 90-tallet oppdaget jeg til min store forbløffelse på et FN-møte om klima og miljø i New York, at delegaten fra den fjerne øystaten Marshalløyene faktisk var en nordmann - Espen Rønneberg, bror av den gangen Norges fremste tennisstjerne Morten Rønneberg.

Og hvem andre dukker opp i desember 2018 når de klimautsatte øystatene torsdag denne uka avholdt sitt stormøte under klimaforhandlingene i Polen, enn en mann med kledelig brunfarge kledd i det jeg innbiller meg må være en typisk sydhavsskjorte?

Joda, Espen Rønneberg som nå jobber for Stillehavets regionale miljøprogram SPREP.

– En slags Nordisk Råd, smiler Espen etter møtet der ministre fra flere av verdens mest utsatte stater i klimaendringenes tid, har gjort seg ferdige med sine dyptfølte appeller til resten av verden.

Små verdener i stort hav



– Han hadde jeg til opplæring. Hun husker jeg som barn stupte i vannet fra skuldrene mine, sier han og peker på en minister fra ett land, en ekspert fra et annet.

Begge fra små øystater i det store, store Stillehavet - langt der i sør.

Norge er et lite land, sier vi. Det er sannelig øystatene i det sørlige Stillehavet også. Atskillig mindre.

Selv har Rønneberg gjort Samoa-boer av seg. Her lever han med sin samoanske kone og to barn med norske og samoanske navn: Datteren Amalie Penina (Perle) og sønnen Nicholai Taulelei (Godt Klima).

– Det er mye giftermål mellom øystater. Svigermor er fra Cook Island, forteller han.

Hovedkontoret for SPREP er på Samoa, men har også kontorer på Fiji, Marshalløyene, Solomonøyene og Vanuatu.

Økonomi-utdannelse er bortkastet



ET ANNET LIV: Veien fra Samoa og hjem er lang for Espen Rønneberg - både i reisetid og kultur. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Nå har han jobbet for de eksotiske øystatene i 26 år, de første ni årene som delegat for Marshall-øyene på klima, biologisk mangfold, havrett og atomnedrusting.

I sin tid tok han økonomifag i England og USA.

– Totalt bortkastet. Moderne økonomisk teori er ubrukelig i disse øystatene.

– Det er en annen verden. I politikken dreier mye seg om slekt. Det er demokratisk, men du velger gjerne slekta.

Fra ribbe til gris



På Espens trakter er det 29 grader året rundt.

– Vi bor litt i høyden. Der er det fin bris. Ikke bare varmen er forskjellig fra Norge. Tidsforskjellen er på hele 13 timer.

– Hvordan er livet der?

– Man må venne seg til at du ikke alltid får det du trengere i butikken, og kjøpe så mye lokalt som mulig. For importert mat er veldig dyr. Man må være litt fleksibel. Ting tar tid.

– Jeg prøver å lage norske retter av og til, men får ikke alltid det du skal ha. Kålrot er umulig å få tak i.

Sist jul skulle Espen prøve å lage ribbe.

– Vi endte med å kjøpe en hel gris som vi grillet hel på spidd, forteller han.

Nå er Espen eneste nordmann på Samoa. Før var det en til, samt hans mor, søster og bror som bodde på Samoa noen år.

Må bo oppi lia



Reisen til Norge er lang.

Men rett som det er, besøker han gamlelandet, senest med hele familien i oktober.

– Den letteste ruta er å fly via Hawaii, så til Vestkysten av USA og videre. Men da må en dra på en fredag. Det er eneste avgangen i uka.

Samoa er veldig grønn.

– Men vi har problemer invaderende arter, trearter som er aggressive og tar over landskapet, forteller Espen Rønneberg.

– Etter hver syklon merker vi at de nye artene rykker fram.

På Samoa rammer syklonene jevnlig.

– Jeg har opplevd fryktelige sykloner. Det er derfor jeg bor i høyden. Jeg har sett hva som skjedde med huset til kameraten min som bodde nede ved sjøen ...