«Kjære julenissen, jeg ønsker meg ny tante til jul»

«Kjære julenissen, jeg ønsker meg en kjæreste, aller helst en blondine. Da må du nok finne en utenfor Japan for her har alle svart hår. Hun bør være mellom 22-27 år, med god utdanning, helst under 1.70 høy, ypperlig med under 1.60, og være huslig. Hilsen Japan.»

– Ingen dager er like på jobb, forteller Eva Johansen lystig. Hun tror hun kommer til å jobbe på Julehuset til dagen hun dør. Foto: Tone Knipperud

At julehuset fikk adressen til julenissen i 1989 har gitt enorme ringvirkninger for Johansen og ektemannen, som sammen startet Norges juleknutepunkt. For å sende brev til nissen trenger man ganske enkelt å bare skrive «Julenissen, 1440 Drøbak» på konvolutten.

– Det kom et formannskaps-vedtak som sier at hvis ikke annet kan bevises, er den norske nissen født i Drøbak.

Johansen trekker lurt på smilebåndet.

Formannskapsvedtaket gjorde det offisielt, og Johansen tok kontakt med Postdirektoratet for å lage Julehusets eget nissestempel.

Med et eget poststempel åpnet plutselig de internasjonale dørene for en gruppe mennesker Johansen ikke hadde forutsett: frimerkesamlere.

– Det er bare noen få steder i verden som har en offisiell adresse til julenissen, så dette stempelet endte opp i alle mulige og umulige steder rundt omkring, ler Johansen.

Johansen finner frem en bunke med brev, og begynner å bla: Hong Kong, Taiwan, Polen, Russland…

– Mye fra Taiwan i dag, bemerker hun, men er ikke det minste overrasket.

På spørsmål om bunken med brev er samlet opp i løpet av denne uken eller måneden, kommer svaret kontant:

– Nei, dette er jo bare fra i dag, sier Johansen med den største selvfølge.