En ny studie gjennomført av forskere ved University of Pennsylvania har prøvd å finne sammenhengen mellom atopisk eksem og kroniske tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, kalt IBD som en samlebetegnelse.

Studien viste at det var en signifikant økt risiko for IBD på 44 prosent hos barn og 34 prosent hos voksne med atopisk eksem, sammenlignet med kontrollgruppene.

Sett sammenhenger før

Men fortsatt er det sånn at de fleste med atopisk eksem ikke får IBD, og de fleste som får IBD ikke allerede har atopisk eksem, sier overlege ved Oslo Universitetssykehus, Vendel A. Kristensen til Dagbladet.

Kristensen er legespesialist og inngår i teamet som forsker på IBD ved Oslo universitetssykehus. Hun forteller at denne sammenhengen har blitt funnet før, men at denne studien styrker sannsynligheten for at dette er to diagnoser som oftere oppstår samtidig.

Kan ikke forebygges

Selv om hun ser noen svakheter med studien, understreker hun at den kan være nyttig i fremtiden.

– Sammenhenger mellom sykdommer er viktig å kjenne til, fordi det kan hjelpe oss å forstå mer om dem. Denne typen sammenhenger kan også hjelpe oss med å utvikle nye medisiner og forebygge andre sykdommer.

Nå er det dessverre sånn at IBD ikke kan forebygges, Kristensen under derfor på om det er spesielt nyttig å vite at man har litt høyere risiko enn resten av befolkningen for å få en sykdom man uansett ikke kan forebygge.