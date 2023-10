Legen lanserte hypotesen da han i forrige uke svarte på påstander på sosiale medier om koffein-sex.

«Jeg fant nettopp ut at hvis du drikker kaffe før sex, forsterker det orgasmen din med 50 prosent , sier en kvinne i et innlegg på TikTok.

«Det var helt vilt», skriver en annen og antyder at koffeinet gjorde susen.

«Må ikke bli helt skjelven»

Sexolog Siv Gamnes sier til ABC Nyheter at hun ikke har hørt om studier som viser at kaffe vil ha denne effekten på mennesker.

– Men kaffe i seg selv vet vi jo virker oppkvikkende, så hvis kaffen gjør at du er mer skjerpet og tilstede så kan det jo være bra.

Samtidig vil ikke Gamnes sette en stopper for at folk prøver ut kaffetrikset.

– Så lenge du ikke drikker så mye kaffe at du blir helt skjelven så skal det nok gå bra. Den balansen må man nok finne ut selv, forteller hun.

Peker på blodsirkulasjonen

Den britiske legen sier at i lave doser har koffein «hovedsakelig en vasokonstriktorisk effekt» - det innsnevrer blodårene. Men at i høyere doser «virker det vasodilaterende«, noe som betyr at det utvider blodårene og forbedrer blodgjennomstrømningen.

Deretter beskriver han hvordan blodstrømmen til kjønnsorganene påvirker orgasmer og opphisselse.

– Jo bedre blodsirkulasjon du har, desto mer blod strømmer til ereksjonsvevet. Jo bedre blodsirkulasjonen er, desto større er sannsynligheten for at du oppnår en opphisselse som legger til rette for en god orgasme, sier han.

Ifølge legen så kan koffeinets stimulerende effekter øke fokus, hjertefrekvens og årvåkenhet, noe som gjør folk mer «aktive».

Han refererer videre til en studie publisert i 2005 i det fagfellevurderte tidsskriftet «Pharmacology Biochemistry & Behavior», skriver New York Post.

«Hunnrotter som fikk koffein, hadde mer sex», sier han om studien, men legger til: «Det er ikke forsket på om dette kan overføres til menneskers kjønnsorganer».

– Fokuser på reisen

Det er nok av tips og triks der ute til hvordan du skal oppnå den beste orgasmen eller ha best sex. Sexolog Siv Gamnes sier til ABC Nyheter at det å kun ha fokus på selve orgasmen ikke nødvendigvis er det viktigste:

– Det å fokusere på nytelse, være tilstede her og nå, være i nytelsen og følge intuitivt det som skjer i kroppen. Det er det jeg vil anbefale.

– Hvis man kun fokuserer på orgasmen, så fokuserer man kun på stoppestedet, og ikke på reisen underveis. Da begrenser du din egen seksualitet ganske så mye. Være med på reisen og nyte underveis er like så viktig, fortsetter Gamnes.

– Det er mange som ikke får orgasme hver gang, men som nyter sexen underveis. Det er jo det som er viktig. Det er flere som ikke er avhengig av orgasmen for å si at de har hatt god sex, forteller Gamnes.

Gamnes peker også på at forskjellige tips og triks når det kommer til sex kan være med på å skape prestasjonsangst, at det man for eksempel for det for seg at det kun er orgasmen som er selve fasiten.

– Da har man mistet fokuset, avslutter Gamnes.