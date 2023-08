Den er en etterkommer av omikron, har et lignende piggprotein og er dominerende i USA.

Slik beskriver Niklas Arnberg, professor i virologi ved Universitetet i Umeå og generalsekretær i Pandemifondet, den nye corona-varianten Eris.

Hans kollega, Matti Sällberg, professor i biomedisinsk analyse ved Karolinska Institutet sier det ikke er så overraskende at Eris-varianten sprer seg bedre enn andre varianter.

– Det er en ny variant som har mutasjoner som ser ut til å gjøre at den kanskje formerer seg litt bedre og kan unngå immunforsvaret litt mer enn de tidligere variantene, sier Sällberg til svenske Aftonbladet.

Kan bli dominerende

Avisen undersøker den nye varianten i kjølvannet av at den har blitt sporet i Sverige, og at WHO advarer mot at den har potensiale til å bli dominerende globalt:

Folkehelsemyndighetene i Sverige har bekreftet til Aftonbladet at det det er forekomster av Eris i landet. Foto: Shutterstock / NTB

– På grunn av sin vekstfordel og egenskaper til å unngå immunforsvaret, kan EG.5 [Eris] føre til en økning av forekomster og bli dominerende i noen land eller til og med globalt, skrev Verdens helseorganisasjon i en risikovurdering i forrige uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Symptomene til den nye varianten ser foreløpig ut til å ligne svært på de som slektningen omikron gir: Vi snakker feber, hoste, infeksjon i øvre luftveier, trøtthet og verk i både muskler og hode, ifølge Arnberg som Aftonbladet har pratet med.

Vaksinen er nøkkelen

Arnberg er imidlertid optimistisk til at de oppdaterte vaksinene fra Pfizer og Moderna vil virke godt mot varianten, ettersom disse vaksinene i stor grad baserer seg på de siste omikron-variantene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En tredje ekspert Aftonbladet har snakket med, Johan Styrud, overlege ved Danderyd sykehus, mener alt tyder på at Eris-varianten virker mindre farlig.

De fleste er også beskyttet godt av tidligere vaksiner og sykdomsforløp, påpeker både Arnberg og Sällberg.

De to ekspertene advarer imidlertid de med svakest immunforsvar om at de er i risikosonen. De oppfordrer personer i denne gruppen om å vaksinere seg når de oppdaterte vaksinene kommer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har tatt over i USA og det er i ferd med å ta over i mange andre land. Jeg forventer at også blir sånn her i Sverige, spår Arnberg.

Det er lite informasjon om varianten i Norge. ABC Nyheter har foreløpig ikke lykkes å få oppdaterte tall fra FHI. Reisenettstedet Flysmart24 rapporterte lørdag om kraftig økning i smittetilfeller på nordmenns feriefavoritt, Mallorca, men det er ikke kjent om det er Eris-varianten som sprer seg på øya.