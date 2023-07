Denne artikkelen ble først publisert på forskning.no.

Siden november 2019 har hele 768.237.788 mennesker hatt covid-19, ifølge WHO.

Sykdommen som blant annet kjennetegnes av feber, tung pust og forkjølelse er for de fleste over etter kort tid.

For noen er imidlertid plagene langvarige, og de får det som kalles long covid.

De vanligste symptomene på long covid er utmattelse, nedsatt hukommelse, endringer i smaks- og luktesans, søvnproblemer, hjernetåke, hjertebank og tung pust.

Nå viser en ny studie utført av forskere ved King's College London at hjernetåke, som følge av long covid, kan ha en påvirkning på den kognitive funksjonen. Det betyr at det kan ramme blant annet sansene, konsentrasjonsevnen og hukommelsen.

– Vi trenger mer forskning for å forstå hvorfor dette er tilfellet og hva som kan gjøres for å hjelpe, sier en av forskerne bak studien, Claire Steves, til The Guardian.

5100 deltakere

Forskerne fant ut at den kognitive svekkelsen var mest merkbar hos personer som hadde hatt covid-19 og som opplevde symptomer i mer enn tre måneder.

Forskerne analyserte informasjon om 5.100 deltakere fra Covid Symptom Study Biobank. Det er en stor samling blodprøver og informasjon om covid-smittede briter. Forskerne brukte 12 ulike tester for å måle hastighet og nøyaktighet, undersøke deltakernes arbeidsminne, oppmerksomhet, resonnering og motorisk kontroll.

Den lave poengsummen ble sammenlignet med effekten av å eldes omtrent ti år eller å ha milde til moderate symptomer på psykisk belastning.

Må vite mer

Forskerne fant ingen varig kognitiv svekkelse hos folk som rapporterte fullstendig bedring fra covid-19, selv blant de som opplevde symptomer i mer enn tre måneder.

Forskerne understreker også at noen personer fremdeles opplever symptomer nesten to år etter den første infeksjonen, noe som påvirker deres daglige liv.

De finner heldigvis ingen varig kognitiv svikt etter at individene er helt friske.

Denne studien viser behovet for å overvåke de menneskene som har fått hjernefunksjon påvirket av covid-19. Slik at vi kan se hvordan deres kognitive symptomer fortsetter å utvikle seg og gi støtte mot bedring, sier hovedforskeren bak studien, Nathan Cheetham, til PA News, referert i The Guardian.

