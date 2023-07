De nåværende rådene om å gå, løpe og sykle burde oppdateres, ifølge britiske forskere.

En undersøkelse med 16.000 deltakere, publisert i British Journal of Sports Medicine, viser at all trening bidrar til å senke blodtrykket.

Samtidig er det to øvelser som skiller seg ut, og de inngår ikke i en typisk kondisjonsøkt. Det skriver BBC.

Kan gjøres hjemme

De to øvelsene forskerne peker ut er planken og 90-graderen. Begge øvelsene er nok kjente for de fleste, og kan gjøres uten ekstra utstyr.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Illustrasjonsfoto: 90-graderen Foto: Shutterstock / NTB

90-graderen gjennomføres ved å sette seg, som på en stol, inntil veggen. Det skal være en 90-graders vinkel mellom lårene og leggene.

Når du skal gjennomføre planken må du ned på gulvet. Du lener deg på underarmene og tærne. Kroppen skal være stiv og rett, som en planke.

Ifølge BBC skal du holde posituren i to minutter. Det gjelder begge øvelser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Illustrasjonsfoto: Planken Foto: Shutterstock / NTB

– En helt annen type trening



Disse statiske styrkeøvelsene skal bygge muskler uten at kroppen er i bevegelse. Denne typen trening legger, ifølge undersøkelsens forfatter Dr. Jamie O'Driscoll, en helt annen belastning på kroppen enn kondisjonstrening.

– De øker spenningen i musklene når de holdes i to minutter, og forårsaker deretter en plutselig blodstrøm når du slapper av, sier O'Driscoll.

– Dette øker blodstrømmen, men du må huske å puste.

Høyt blodtrykk gir økt belastning på blodårer, hjertet og andre organer. I verste fall kan tilstanden føre til blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresvikt, ifølge Helsenorge.

De anbefaler flere tiltak for å senke blodtrykket: Røykeslutt, gå ned i vekt, spise mindre salt, sukker og mettet fett, sunt kosthold, fysisk aktivitet og å slutte kutte i inntaket av alkohol, brus og kaffe.