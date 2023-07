Det er rekordmange single i Norge i dag, og mange ser fordelen av å reise på ferie alene.

Simone Quist Mathiesen, datingekspert i happn, mener det er et tegn på selvstendighet, fremfor ensomhet.

Simone Quist Mathiesen, datingekspert i happn. Foto: happn

– Det er en flott mulighet å utfordre deg selv på. I tillegg har du bare deg selv å ta hensyn til og kan fokusere mer på kulturen og menneskene du møter. Ofte er det bare selve tanken på å reise et sted alene som er mer skummel enn det å faktisk gjøre det, sier hun i en pressemelding.

Hun har også et viktig tips til single som er på jakt etter kjærligheten:

– For å finne den riktige partneren er det viktig at du har det bra med deg selv. Å gå ut av komfortsonen og bli kjent med deg selv på nye måter er både positivt for deg selv og for din fremtidige partner.

For single reisende som ønsker å knytte kontakt med nye mennesker, kan bruk av datingapper være nøkkelen.

I en tidligere undersøkelse blant brukerne av happn oppgir 54 prosent av norske single at de er åpne for å bli overrasket og for nye personligheter de kan møte.

– Det åpner opp en helt ny sfære av potensielle partnere, så det er et godt tegn at norske single er villig til å møte andre kulturer og oppdage nye ting. Vi råder alle til å omfavne friheten: enten det er en tur i lokalområdet, en reisevenn eller bare en morsom kveld du ender opp med å finne, vil du sannsynligvis ha en god historie å fortelle vennene dine hjemme, sier Mathiesen.

Eksperten har også god oversikt over hvilke destinasjoner som kan øke sjansene for en sommerflørt.

– Spanjolene elsker lange netter med god mat, dansing og festing, mens grekerne er veldig opptatt av å vise turister de beste stedene i området - her har du gode muligheter til å oppleve skjulte perler.

Hun oppfordrer likevel om å være forsiktig og holde personlig informasjon, hotelladresse og reiseruten din privat, i det minste i begynnelsen.

Tips til den single som reiser alene: