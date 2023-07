En kvinnes orgasme kan for mange være et mysterium. Det å finne det berømte «punktet» eller «knappen» har kanskje også ligget som et press på både menn og kvinner.

Den svenske «sexinspiratør» Marika Smith mener folk har for mye fokus på selve samleiet når det kommer til kvinners orgasme. I et intervju med svenske Expressen gir hun tips til andre måter å oppnå orgasme på – og hvor viktig det er å ikke være kald på føttene når man holder på.

– Gjør orgasme umulig

– Det er faktisk ganske vanlig at kalde føtter hindrer en kvinne i å få orgasme, sier Smith.

– Det fordi blodsirkulasjonen da fungerer andre steder, for å si det sånn.

Smith mener noe av det viktigste er å eliminere alt som kan sette stopper for en orgasme, og kalde føtter kan altså være en av disse forstyrrelsene.

– Uansett hvordan du har sex, er det viktig å gi slipp på spenningen rundt orgasme, fordi spenning gjør orgasme umulig. En annen ting for å oppnå orgasme som kvinne er å sørge for at du har den sexen du ønsker og trenger for å komme, råder hun.

Sexinspiratøren anbefaler klitorisstimulering for å få henne til å komme. Foto: Shutterstock / NTB

Sexinspiratørens fem orgasme-tips

Sexinspiratøren holder en knapp på klitoris-stimulering når hun kommer med råd til hvordan en kvinnes partner best kan få henne til å komme. Men hun tipser også om andre måter både du og henne kan få henne til å komme.

Her er hennes tips: