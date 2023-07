Mediepersonligheten Fiona Phillips, best kjent som programleder for morgenshowet GMTV på TV-kanalen ITV, hadde vært plaget av sterk angst og hjernetåke en tid, da hun i fjor tok kontakt med helsevesenet.

For ett år siden kom sjokkbeskjende fra legen. Det var ikke symptomer på overgangsalderen hun opplevde, men demenssykdommen Alzheimer.

Det skriver Sky News.

Snakket om frykten for over et tiår siden



62-åringen har fryktet sykdommen lenge, og i et intervju i forbindelse med farens bortgang for 11 år siden uttalte hun at hun følte seg «én dag nærmere å bli sugd vekk fra sitt nåværende liv av Alzheimer».

– Jeg har følelsen hele tiden nå av at jeg er dømt til å få det. Jeg bekymrer meg. Jeg driver og tenker at jeg kanskje bare har fem år igjen, sa hun.

– Lå åpenbart der og ventet på meg hele tiden

I dag, 11 år senere, sier Phillips i et intervju med The Mirror:

– Jeg kan ikke tro at vi snakker om dette igjen. Og nå er det meg. Det lå åpenbart der og ventet på meg hele tiden, som for alle i min familie, med «Alzheimer» på gravsteinen.