En spørreundersøkelse fra organisasjonen Alzheimers Society viser at bare én tredjedel av 1100 personer som ble spurt oppsøkte lege innen en måned etter de, eller en av deres nære, opplevde symptomer på demens.

De som ble spurt var personer som enten var redde for at de, eller en av deres nære, hadde demens. Også folk med demens og pleiere ble spurt.

Den veldedige organisasjonen lister også opp flere symptomer som kan være med på å varsle deg om at du er syk.

Jo tidligere, jo bedre

Undersøkelsen Alzheimer Society har gjennomført viser også at bare 15 prosent av de som ble spurt oppsøkte lege umiddelbart etter å ha oppdaget symptomer.

23 prosent av de spurte hadde latt det gå mer enn seks måneder før de søkte medisinsk hjelp. Elleve prosent hadde ennå ikke oppsøkt lege.

Jo tidligere man oppsøker hjelp, jo tidligere kan man få diagnostisert demens og få den hjelpen man trenger, skriver den britiske avisen Mirror, som viser til undersøkelsen.

Tror det er en del av å bli eldre

Alzheimers Society har i tillegg undersøkt folks begrunnelse for å vente med å oppsøke hjelp.

På topp troner det å blande demenssymptomer med symptomer på at man blir eldre. Hele 64 prosent av de som ble spurt svarte at dette var grunnen til at de ikke oppsøkte hjelp tidligere.

På plassene bak var frykt for å skremme folk i nære relasjoner (33 prosent), og frykt for at forhold skulle endre seg (16 prosent).

Hele 44 prosent svarte at de var redde for at folk skulle snakke ned til dem, eller deres nære, dersom de fikk en demensdiagnose.

Seks ting å se etter

Alzheimers Society legger frem seks tidlige symptomer på demens. Samtidig legger de vekt på at hver person vil oppleve demens på sin egen måte.

De seks tidlige symptomene er:

Hukommelsestap. Vanskeligheter med å konsentrere seg, planlegge og organisere. Problemer med språk og kommunikasjon. Misforstå det som blir sett, for eksempel avstand mellom trappetrinn. Bli forvirret når det gjelder tid og sted. Humørsvingninger og problemer med å kontrollere følelser.