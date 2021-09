Coronaviruset har satt en hel verden på prøve. Mer enn 4,5 millioner mennesker er bekreftet døde, mens over 220 millioner har fått påvist smitte, ifølge Worldometer.

Nå advarer forskere om at det samme kan skje igjen, og mye raskere enn folk tror.

– Når du er vitne til århundrets flom, kan du feilaktig få inntrykk av at du nå bare kan vente 100 år før du vil oppleve en slik hendelse igjen, illustrerer Gabriel Katul. Han er medforfatter av studien som et forskerteam fra Duke University i USA nettopp har ferdigstilt.

Forskningsresultatene er publisert av Duke Global Health Institue.

– Store pandemier er faktisk relativt sannsynlige

Ifølge en matematisk modell er pandemier langt hyppigere enn de fleste av oss tror og håper på.

Forskerteamet ved Duke University har regnet ut at det er to prosent sannsynlighet for at en pandemi av samme format som covid-19 vil kunne slå til og ramme verden med full tyngde.

– Det viktigste poenget er at store pandemier, som covid-19 og spanskesyken, faktisk er relativt sannsynlige, konstaterer en av studiens forfattere, førsteamanuensis William Pan, i en uttalelse, skriver Science20.com.

Risikoen for et nytt masseutbrudd vil tredobles

Ifølge den nye studien er sannsynligheten for en ny pandemi på mellom 0,3 og 1,9 prosent. Forskerne viser til at risikoen øker år for år.

Årsaken til denne konklusjonen er at nye sykdomskilder som virus og bakterier har økt eksponentielt de siste tiårene.

Derfor anslår forskerne at risikoen for et nytt masseutbrudd vil tredobles i løpet av de neste tiårene, gjengir Videnskap.dk fra den nye studien.

– Ekspertenes advarsler om nye pandemier er illevarslende

I oktober 2020 advarte flere eksperter mot at vi i årene som kommer må forberede oss på flere, verre og hyppigere pandemier, ifølge en arbeidsgruppe fra Naturpanelet (IPBES).

– Rapporten fra ekspertene viser at det stadig blir mer tydelig hvordan de menneskeskapte, globale endringene i naturmangfoldet fører til store trusler for menneskelig velferd. Risiko for smitte mellom dyr og mennesker er størst når dyrearter mister levestedene sine. Ekspertenes advarsler om nye pandemier er illevarslende, men rapporten viser oss også at det finnes løsninger, uttalte Ellen Hambro, direktør for Miljødirekoratet.

– Nipah-viruset kan eksplodere når som helst

I januar i år kom en ny rapport fra Access to Medicine Foundation. Her var konklusjonen at verdens legemiddelindustri er for dårlig forberedt på den neste pandemien som kommer, og at en ny pandemi vil komme minst like brått på som den pågående coronapandemien.

– Nipah-viruset kan eksplodere når som helst, advarte lederen for Access to Medicine, Jayasree Iyers, ifølge The Guardian. Nipah-viruset har en dødelighet på mellom 40 og 75 og kan medføre svært alvorlige luftveissymptomer og utløse hjernebetennelse.