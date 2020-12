Utrullingen av coronavaksinene i USA og Storbritannia er første steg i retningen av at verden går tilbake til normalt, men nøyaktig hvor lang tid det vil ta er usikkert. Mange gleder seg til å kunne bevege seg fritt ute blant folk, og helst uten munnbind, men der må vi smøre oss med tålmodighet, mener lege Leana Wen. Wen er akuttmedisiner og underviser ved George Washington Milken Institute School of Public Health.

Hvis coronavaksinen beskytter mot viruset, hvorfor må vi fortsatt bruke munnbind?

Statuen av «Kjakan» Gunnar Sønsteby på Karl Johan er iført munnbind. Som en følge av coronapandemien er bruk munnbind flere steder påbudt, og bruk av munnbind utstrakt blant fol som ferdes ute. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Det vi vet er at Pfizer-vaksinen forhindrer at folk utvikler symptomer og livstruende sykdom som følge av covid-19. Det vi ikke vet med sikkerhet er i hvor stor grad den beskytter deg mot å bli en symptomfri bærer av viruset , forklarer Wen til CNN.

Smittet men symptomfri

Det er med andre ord en sjanse for at man kan bli smittet uten å oppleve seg syk, til tross for at man er vaksinert. Da bærer man viruset i nesen og luftveiene, og kan fortsatt smitte andre ved å snakke eller puste tungt. Derfor mener Wen at man likevel må bruke munnbind en stund fremover.

Ifølge Wen burde munnbind brukes i USA frem til 70% av befolkningen i landet er vaksinert. Når man kommer dit avhenger av hvor fort selskapene klarer å produsere tilstrekkelige mengder vaksiner. Det avhenger også av at befolkningen lar seg vaksinere.

– Det er viktig at du lar deg vaksinere når det er din tur. Slik redder vi flest liv og får en slutt på pandemien, sier Wen.

Vaksinering i Norge

Norge kan få de første dosene levert før nyttår, og alle kommunene skal ha planene klare for vaksinering 18. desember. Tyskland har lagt press på EU for å få en vaksine godkjent raskere, dermed ble det planlagte EU-møtet fremskyndet fra 29. til 21. desember.

– Første leveranse kan komme i slutten av desember, og Norge er klar til å iverksette vaksinering allerede da. Dette vil sannsynligvis være en mindre leveranse, sier statsminister Erna Solberg til NTB.