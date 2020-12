USA: De første coronavaksinene ankommer mandag

Nærmere 3 millioner doser kan sendes ut til delstatene i USA i løpet av den neste uka etter at mat- og legemiddeltilsynet FDA ga grønt lys fredag.

I USA påvises det nå over 200.000 nye smittetilfeller daglig, en økning på 16 prosent siden Thanksgiving. I snitt er det meldt om 2.260 coronadødsfall daglig den siste uka. Dødstallene er nesten på samme nivå som under toppen av den første bølgen i midten av april, da pandemien herjet i New York City.

Nesten 300.000 amerikanere har dødd etter å ha fått covid-19, og nesten 16 millioner har testet positivt.